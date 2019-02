Cambios en la declaración de bienes al volver al país: Formularios y aplicación

Claridad

Trámite digitalizado

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó una nueva versión de los formularios impresos que los viajeros deben completar detallando los bienes adquiridos en el exterior. Pero además, el organismo informó que ese trámite ahora también puede realizarse desde el celular, a través de una nueva aplicación.Las formas impresas ganaron en simplicidad y en claridad en relación a las anteriores. Existen dos nuevas versiones, una para quienes llegan al territorio nacional por vía aérea o marítima y otra para quienes lo hacen por vía fluvial o terrestre. Entre estas dos alternativas la principal diferencia es el monto informado de las franquicias (es decir, del importe máximo en mercaderías que se puede traer del exterior sin pagar impuestos).Con menos texto y más contenido gráfico, los nuevos formularios enumeran los "objetos permitidos sin pago de arancel". Puede verse allí que están libres de impuestos los periódicos o libros; las ropas y objetos sin fines comerciales, de uso personal; los objetos que hayan sido declarados al salir del país y (la mayor novedad en este ítem) "un celular y una notebook o tablet".A su vez, las nuevas formas impresas detallan, en el apartado "Declaración y pago de arancel" las nuevas franquicias (vigentes desde el 18 de diciembre de 2018) para artículos adquiridos en el extranjero: US$ 500 si se ingresa al país por aire o por mar y US$ 300 si se entra por tierra o río. Para ambos casos (aclara el formulario), ese monto se reduce a la mitad si el pasajero es menor de 16 años.A esa franquicia se suma otra, de US$ 500, para bienes adquiridos en free shops de llegada. Este monto es uniforme sin importar la vía de acceso al territorio nacional, y también se reduce el 50 % para menores de 16 años.El nuevo formulario también detalla que el arancel único a pagar es del 50 % sobre el excedente de la franquicia, e incluye un ejemplo de cómo calcular el impuesto a pagar.Además de a través del formulario impreso, los pasajeros ya tenían la posibilidad de completar la declaración de bienes adquiridos en el extranjero a través de internet. Y ahora, indicaron fuentes de la AFIP a Clarín, la novedad, para quienes lleguen en vuelos a Ezeiza, es la posibilidad de hacerlo a través de la app Viajeros, de la AFIP, ya disponible para celulares, tanto para los que funcionan con el sistema operativo Android como para los que lo hacen con el iOS (de Apple).En esta nueva aplicación, el usuario puede identificarse cargando de modo manual sus datos personales (fecha de nacimiento, nacionalidad, número de documento) o (más ágilmente) escaneando con el teléfono el código QR del DNI.Después, la aplicación solicita la fecha de arribo al país, la composición del grupo familiar que acompaña al declarante (si fuera el caso) y propone ir ingresando los datos (descripción, precio) de los productos adquiridos en el exterior.Tras completar estos pasos, detallaron desde la AFIP, la app generará un código QR, que deberá ser exhibido desde la pantalla del móvil al agente de la Aduana cuando él solicite el formulario.Desde el órgano recaudador recalcaron que la utilización de la app es optativa. "Quien quiera podrá seguir usando el formulario de papel", señalaron. (Clarín).-