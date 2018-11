El ministro Dujovne sobre el dólar: "No vemos motivos de preocupación"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que en el gobierno están "muy tranquilos" por el "movimiento muy suave" registrado por el dólar en las últimas jornadas y afirmó que no existen causas para preocuparse.Dujovne aseguró que la suba de la divisa estadounidense de los últimos días "se debe a la oferta y demanda del mercado", por lo que en el Gobierno, están "muy tranquilos con el tipo de cambio, moviéndose muy suave dentro de la zona de no intervención"."No vemos motivo de preocupación", sostuvo el funcionario al término de la reunión de gabinete, y agregó que "estamos tranquilos dentro de la zona de no intervención".Dujovne aseguró que "tampoco esperamos" que por el aumento de la divisa norteamericana haya "movimientos de precios asociados a algo muy puntual, que no sabemos si es permanente".Al ser consultado sobre la evolución del dólar y como impactará en la inflación, Dujovne, precisó que "la política cambiaria, de no intervención, ha sido definida por el gobierno", y agregó que cuando se implementó "se partió con un tipo de cambio a 41, y llegó a estar a niveles por debajo de 36", mientras ahora "está a niveles entre 38 y 39 pesos".De inmediato, consideró que "se mueve dentro de esa zona", y precisó que "así como no hubo deflación cuando bajó de 41 a 35, tampoco esperamos que tenga que haber movimientos de precios asociados a algo que no es permanente".