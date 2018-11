El dólar subió 23 centavos y cerró a $37,23

El dólar subió 23 centavos este martes a $ 37,23 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo a un promedio de ámbito.com, por coberturas tras un feriado nacional en la víspera, cuando las monedas emergentes se depreciaron en las plazas internacionales.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa ascendió 25 centavos a $ 36,18 en una rueda con bajo volumen de negocios, donde se replicó en parte los movimientos internacionales con una leve afirmación en el mercado local.



A nivel global, el dólar se recuperaba de un mínimo de dos semanas y avanzaba un 0,7% frente a una cesta de monedas de referencia; mientras que en la región avanzaba hasta un 0,5%.



Durante esta jornada, el Banco Central realizó la última licitación de Letras del Banco Central (Lebac), en la que se renovarían $ 40.000 millones de pesos en estos títulos, a un mes de plazo.



La emisión de Lebac llegó a tocar un máximo de $ 1,27 billón, de los cuales aún quedan $ 190.583 millones de pesos: de ese total, $ 18.500 millones están en manos de los bancos y el resto, en las carteras de inversores no regulados por la autoridad monetaria.



En la licitación de este martes se ofreció un máximo de $ 40.000 millones con vencimiento el mes próximo, según lo dispuesto por el Banco Central. El monto que no sea renovado podría ir a plazos fijos, dólares o Letras del Tesoro.



Para absorber el dinero que no ingrese en esta operatoria, el Ministerio de Hacienda licitará el miércoles dos títulos en pesos, ambos a 91 días, uno con una tasa efectiva mensual de 4% y otro que se ajustará por inflación.



Asimismo, la autoridad monetaria licitó $ 93.325 millones en Letras de Liquidez ('Leliq') a siete días de plazo, con un rendimiento promedio en baja del 62,12% anual (el viernes, había terminado en 62,21%) y una tasa máxima de corte de 62,50% anual. La entidad monetaria, en este sentido, acumula once licitaciones consecutivas con tasas en baja.



El operador Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que "habrá muchos pesos disponibles para invertir en otros activos en pesos con tasas menores al 50%, por cancelación de Lebac; se estima que quedarían unos $ 80 mil millones netos, para colocar en la moneda doméstica a distintos activos y plazos".



Durante la rueda, la evolución de los precios fue reflejando en los registros el dominio alternado ejercido por la demanda y por la oferta de divisas, siempre en un escenario de marcada tranquilidad y menor volumen de negocios.



Los mínimos de la jornada se anotaron con la primera operación pactada, en los $ 36,05, doce centavos arriba del cierre anterior. La demanda por cobertura se hizo fuerte en la primera parte de la fecha, lapso en el que se registraron los máximos cuando los precios tocaron los $ 36,35. La mejora en los ingresos verificada en la segunda mitad de la sesión diluyó la presión compradora haciendo que los valores retrocedieran de los máximos y quedaran sobre el cierre bastante arriba del final del viernes pasado.



El analista Gustavo Quintana comentó que "luego de la pausa impuesta por el feriado local del lunes, la evolución del dólar mayorista exhibió una recuperación de los precios que pareció responder a un reacomodamiento doméstico por la inestabilidad financiera internacional".



Puntualizó que la suba se produjo "en sintonía con una leve recuperación del dólar en el mundo, el mercado argentino ajustó el nivel del tipo de cambio con algo de rezago originado en la inactividad de la víspera y volvió a colocar los precios en el nivel más alto desde fines de octubre pasado".



En el mercado informal, en tanto, el blue trepó 20 centavos a $ 36,29, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liquidación" bajó el viernes siete centavos a $ 36,01.