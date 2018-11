La industria se desplomó 11,5% y es la mayor contracción en casi una década

Afectado por una brusca recesión de la economía, el Estimador Mensual Industrial (EMI) se contrajo un fuerte 11,5% interanual en septiembre, reportó este martes el INDEC. Se trata del peor dato registrado desde mayo de 2009, según economistas consultados por ámbito.com.



El acumulado anual del EMI, respecto de igual período del año previo, arrojó una baja del 2,1% en el noveno mes del año.



Analistas consultados por Reuters estimaban una baja del 7,1 por ciento en la producción industrial de septiembre.



"Es la mayor caída en mucho tiempo, la baja más importante desde mayo de 2009. De todos modos, no puedo decir que sorprenda, el dato era esperado", dijo a este medio el economista Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma.



Se dio por una combinación del derrumbe de la industria alimenticia, que a diferencia del EMAE sigue sufriendo las consecuencias de la seca por la menor disponibilidad de materia prima, y por el impacto de la mayor volatilidad macro que tuvo ese mes, explicó Caamaño.



El impacto de la devaluación comenzó en la última semana de agosto e influyó de lleno en septiembre. En el octavo mes del año, el peso se devaluó un 26% y en septiembre otro 10%, en un contexto de una marcada desaceleración de la economía y altísima inflación.



Para Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Ecolatina, "muchos factores negativos confluyeron para el peor dato de la industria en mucho tiempo". Entre ellos, destacó, "el desplome de la demanda interna, el elevado costo del financiamiento que hace muy costoso tener stock de producción, la incertidumbre, una menor molienda oleaginosa debido a la caída de oferta por la sequía, junto a una menor demanda de actividades conexas, como por ejemplo, la construcción".



Como la serie histórica del EMI se discontinuó y la actual no se reestimó para atrás, los datos históricos del INDEC no son comparables, por lo tanto para detectar una caída similar o peor a la septiembre de 2018 es necesario empalmar con el componente del Estimador de la Actividad Económica (EMAE).



De esta forma, "si se analiza al subsector industria del EMAE con el EMI, se observa que, más allá de que tienen alguna diferencia, dan parecido, por lo que de esta comparación concluimos que es el peor dato desde mayo de 2009", explicó Caamaño.



Durante septiembre, solo cerró en alza la producción de "Metálicas Básica" con alzas del 2,8% en la elaboración del Acero Crudo, y del 2% en el Aluminio Primario.



La industria alimenticia en su conjunto bajó 3,2% con una caída del 8,8% en la molienda de cereales y oleaginosas, afectadas fuertemente por la menor cosecha de soja. En tanto, el sector textil se desplomó 24,6%, el Papel y Cartón 8%, y los productos editoriales 21,6%.



Por su parte, la producción de petróleo bajó 11 %; la de Caucho y Plástico 20%; y la de sustancias y productos químicos 4,7%, entre otras. El sector automotriz bajó 15,7%, la metalmecánica 20,5% y la producción de minerales no metálicos, ligados a la construcción, bajaron 3%. Malas perspectivas para el último trimestre del año En el marco del informe del EMI, el Indec consultó a las empresas industriales sobre las perspectivas para el último trimestre de la demanda interna y el 60,7% de las compañías anticipó que habrá una baja; el 30,5% prevé un ritmo estable; y 8,8% espera un aumento.



En tanto, entre las firmas exportadoras, el 54,7% de los consultados no anticipa mayores cambios hasta diciembre inclusive; 28,6% espera una suba; 16,7% vislumbra una disminución.



Con todo esto, el 64,3% de las empresas industriales no espera cambios en la dotación de personal durante el cuarto trimestre; 29,8% anticipa una disminución; y 5,9% prevé un aumento.