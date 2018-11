Sandleris: "Mi sueño es que nadie hable sobre el Banco Central en Argentina"

El presidente del BCRA, Guido Sandleris, reveló que su sueño "es que nadie hable sobre el Banco Central en Argentina", y que la razón sea "porque la inflación es baja y hay una moneda estable".



"La credibilidad y la confianza son como el cristal: se rompen fácilmente y tardan mucho tiempo en reconstruirse", reconoció respecto a la imagen que debe recomponer la autoridad monetaria tras la crisis financiera de los últimos meses y aseguró que trabaja en el proceso de reconstruir la confianza".



En una entrevista a la agencia internacional Bloomberg, Sandleris señaló que la entidad "está haciendo un esfuerzo permanente para comunicarse mejor y para que todos los participantes del mercado sepan lo que pueden esperar de este Banco Central".



"Mi sueño es que nadie hable sobre el Banco Central en Argentina, que no hable sobre eso porque la inflación es baja y hay una moneda estable", remarcó. Las preocupaciones de Sandleris El economista dejó en claro que el 2019 no será un año fácil. Se manifestó preocupado por el ruido externo que puede afectar a la Argentina, pero también por el impacto que pueden generar las elecciones presidenciales del año próximo.



"Mi primera preocupación es el contexto internacional, que es mucho más desfavorable de lo que hemos visto en los últimos años", reconoció y resaltó que "los años de extrema liquidez internacional están llegando a su fin, y eso crea un entorno mucho más desafiante para mercados emergentes".



Destacó que la incertidumbre política en Brasil, el mayor socio comercial de Argentina, en medio de la transición al presidente electo Jair Bolsonaro, es otro obstáculo para la economía argentina.



También alertó que los comicios presidenciales del próximo año en el país tienen el potencial de entorpecer el escenario local y podría "crear algo de ruido el año que viene". Siguen las bandas Sandleris confirmó además que ampliará el uso de la zona de no intervención cambiaria hasta el próximo año y probablemente hará menos ajustes que en la actualidad.



El titular de la autoridad monetaria remarcó que la entidad "va a continuar trabajando con zonas de intervención y no intervención durante el próximo año', aunque aclaró que "el ritmo del ajuste probablemente será un poco más bajo de lo que es ahora".



"En este momento es del 3%. Podría ser un poco menos", detalló.



Sandleris lleva poco más de un mes al frente del Banco Central, plazo en el que logró una baja del dólar del 13%. La divisa se disparó en los últimos días de septiembre hasta tocar un techo de $ 42, lo que impactó de lleno en la inflación.



Según el plan de Sandleris, el peso puede comerciarse en una zona de no intervención que va hoy de un piso de $ 35,19 a un techo de $ 45,54. Este rango se ajusta 3% cada día.



Inicialmente, la política se estableció solo durante 2018. Sin embargo, para brindar a los mercados más certeza, Sandleris dejó en claro que continuará el próximo año, y adelantó que los detalles de la decisión se presentarán en diciembre próximo.



