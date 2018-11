Cayó un 15% la mano de obra ocupada en el Parque Industrial de Paraná

Pérdida del poder adquisitivo

Costos e impuestos

El empresario Gabriel Bourdín, presidente de Petropack, aseguró aque las estadísticas marcan que Entre Ríos "es una de las provincias a las que más le ha pegado esta recesión. Tenemos las ciudades cabeceras de la provincia, como Concordia y Paraná, que están entre las primeras en cuanto a desocupación".En ese marco, puso de relieve que "la matriz productiva de Entre Ríos debería tender a cambiar" y pidió "mayores políticas en favor de la producción" puesto que esto generaría que "los vaivenes económicos impacten de menor manera"."No estamos en el mejor de los mundos. Argentina ha venido con un gasto público muy alto, que no ha podido morigerar", sostuvo el empresario, quien al retomar el tema provincial citó como ejemplo "la Caja de Jubilaciones que tiene un déficit de 5.000 millones de pesos al año. A eso hay que cubrirlo con mayores impuestos, lo cual tiende a desequilibrar la producción y la competitividad de las empresas"."La pérdida del poder adquisitivo es notable", admitió Bourdín, quien puso en números esta cuestión en la capital entrerriana. "Estamos en una caída de alrededor del 15 por ciento de la mano de obra instalada en nuestro Parque Industrial. Tratamos de morigerar estos impactos y buscando soluciones", reveló en su rol de integrante de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial (Asempi)."Los aumentos energéticos fueron de más de 100% y habría otro aumento. Esto genera mucha preocupación. La energía debe tener un valor internacional, lo que sucede en este caso es que también los impuestos estarían dolarizados. Si la energía sube un 150 por ciento, no pueden subir todos los impuestos ese mismo porcentaje", definió durante el programaY fue aún más contundente con un ejemplo: "Hay una tasa municipal que llega al 9 por ciento. Por mes podríamos iluminar todo el Parque Industrial con farolas nuevas con lo que pagamos sólo por ese impuesto y, paradójicamente no tenemos luz. No hemos encontrado que las autoridades se hagan eco de esto". La Tasa de Higiene y Profilaxis que se paga en el Parque Industrial de Paraná "es del 1,44 por ciento, mientras que, por ejemplo en Rafaela es del 0,3. Pagamos cinco veces más de impuestos. Esto tiene que ver con la falta de desarrollo productivo que hay en nuestra ciudad", enfatizó.