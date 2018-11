El gobierno está dispuesto a igualar el precio de las tarifas en todo el país

Foto 1/2 Foto 2/2

El Gobierno está dispuesto a discutir una política nacional para igualar el precio de las tarifas en todo el país, afirmó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. No obstante, advirtió que "debe haber competencia" entre las prestadoras de servicios públicos.



Al hablar en la Comisión de Economía y Hacienda en el Senado, Dujovne dijo que estaría "encantado en trabajar para que los precios sean los más bajos posibles, pero siempre que haya competencia".



El tarifazo en los servicios públicos fue un tema recurrente durante el encuentro del ministro con los senadores, y Dujovne evitó precisar cuánto falta aún para equiparar las tarifas al precio del dólar y a qué tipo de cambio se aplican los ajustes.



El ministro dijo que las tarifas de gas y electricidad "dependen del marco regulatorio, y son los entes regulatorios los que determinan el tipo de cambio".



Al referirse a los aumentos de combustibles, Dujovne señaló que las naftas "se mueven en un mercado libre al tipo de cambio actual, no tienen restricción en los precios, y las empresas lo determinan".



Atribuyó las diferencias de precios en las naftas al "costo diferencial del transporte de las refinadoras a la distribución" y resaltó que los valores en la Argentina son los "más bajos de la región".



Al referirse al costo de la electricidad en el interior del país, dijo que "eso hay que reclamárselo a las provincias".



Cuestionó que las compañías en el interior "cargan a los usuarios costos en niveles de dos o tres veces más altos que los de Edenor y Edesur, y eso no depende del Gobierno nacional".