La mayor cantidad de despidos en Entre Ríos se registra en el sector comercial

Durante los meses de agosto y septiembre 963 personas fueron despedidas de sus empleos en Entre Ríos, según informaron desde la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.



El informe destaca que en el departamento Paraná se perdieron 502 fuentes de empleo. En segundo lugar se ubicó Concordia, con 88 cesantías; y en tercer lugar, aparece Federación, con 86. El único departamento donde no hubo trabajadores despedidos fue Feliciano. También destacan La Paz y Victoria, con 36 y 39 cesantías, respectivamente. El único departamento donde no se registraron despidos fue Feliciano.



Al respecto, el secretario de Trabajo, Oscar Balla, aseguró a Elonce TV que el sector comercial es el que concentra "la mayor cantidad de pérdida de puestos de trabajo. Le sigue la construcción y el sector metalúrgico, además de aserraderos".



El funcionario señaló que el relevamiento refiere a empleos formales y que incluye "acuerdos de desvinculación". Aclaró además que en todos los casos se perciben las indemnizaciones pero "no se incorpora otro personal en ese lugar". Elonce.com