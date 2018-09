Tras una semana turbulenta, el dólar finalizó la semana por debajo de los $38

El dólar cotizó hoy con tendencia negativa por tercer día consecutivo y finalizó la última jornada de la semana a $37,81 para la venta ante una menor demanda en medio de las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).Según un promedio realizado por el Banco Central, la divisa operó a $36,06 para la punta compradora y $37,81 para la vendedora, 50 centavos menos que este jueves.Así, el dólar terminó la semana con un leve retroceso de 18 centavos tras dispararse el martes por encima de los 40 pesos.En los mostradores del Banco Nación, el billete norteamericano terminó este viernes a $37,60, mientras el precio más elevado fue expuesto en los mostradores de ICBC, Santander y HSBC a $38. .En el sector mayorista, la divisa cerró a $36,99, lo cual representó una caída de 36 centavos frente al día anterior, mientras que a lo largo de la semana, acumuló un avance de 14 centavos.El volumen de negocios concretado en el segmento de contado fue limitado al llegar a US$ 398,803 millones.En el inicio de semana, el dólar había operado con una fuerte tendencia alcista que parecía no tener freno, pero con el correr de los días el precio se desinfló, particularmente luego de una sorpresiva venta directa del Banco Central.La autoridad monetaria decidió retomar las intervenciones tras mantenerse al margen desde junio pasado.En esa oportunidad, además de concretar las habituales subastas, vendió US$ 235,1 millones.Este viernes, el presidente del Banco Central, Luis Caputo, admitió que "en los últimos dos días cambió la estrategia" del organismo."Con el tipo de cambio competitivo que tenemos, si hay que poner dólares sobre la mesa, se ponen", subrayó el funcionario.Por su parte, el presidente Mauricio Macri, advirtió que "tres días consecutivos de tranquilidad no significa que las cosas se hayan resuelto".