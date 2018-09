Coninagro, sobre retenciones: "La presión tributaria ya es enorme"

Ante el anuncio de la vuelta de los impuestos a la exportación por parte del Gobierno Nacional, que se había comprometido con el sector agropecuario a no modificar el esquema de retenciones, Carlos Iannizzotto, Presidente de Coninagro afirmó que recibieron la noticia "con poco agrado".



El fantasma de las retenciones tuvo su primer aparición hace unos meses, con la corrida cambiaria que dejó fuera de su cargo a Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central. Sin embargo, la Mesa de Enlace mantuvo reuniones con el Gobierno y la promesa siempre fue la misma: no se modificaría el esquema de retenciones. En este contexto, Iannizzotto consideró que "no es oportuno poner más impuestos a la producción argentina, porque la presión tributaria ya es enorme. Creemos que las retenciones son un impuesto regresivo, que desalienta la producción, a la vez que implica cambiar las reglas de juego".



El titular de Coninagro indicó que "hay un dólar competitivo, pero hay muchos precios que conforman el circuito económico: el precio de la energía, de los servicios, de la logística", y agregó que "hay problemas estructurales que no se solucionan sólo con un dólar competitivo". Ante esta situación, Iannizzotto explicó que el desafío es ver cómo mantener ese precio favorable, "porque si la inflación continúa va a erosionar".



Por otro lado, el dirigente hizo hincapié en la necesidad de "un sistema financiero que esté a favor del trabajo y de la producción, para traer las divisas que el país necesita en forma genuina y no a través de deudas", supo Chacra.



Por último, Iannizzotto afirmó que "los desafíos son muchos, por lo que es necesario un consenso político y social para mantener la gobernabilidad, para dejar de tomar medidas transitorias como las que se están tomando ahora, y conformar una política de Estado a favor de la producción, de la exportación y del valor agregado, destinada a solucionar los problemas estructurales".