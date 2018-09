Dólar: Aflojó la demanda y el Central aprovechó para bajarlo más de 50 centavos

Tras la reciente disparada, la divisa cedió con fuerza. Ocurrió después de que el Central saliera a ofrecer divisas en la plaza por primera vez en mucho tiempo, más allá de subastar u$s 100 millones. También intervinieron bancos oficiales.Por primera vez en mucho tiempo, el BCRA salió a vender reservas en el mercado en forma directa y logró desinflar el precio del dólar, que cayó 51 centavos a $ 39,28, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio deAsí es como tras varios días de saltos abruptos, el mercado cambiario encontraba un respiro este miércoles.En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa descendió 48 centavos a $ 38,40, a partir de las ventas de la autoridad monetaria, y de algunos bancos oficiales, dijeron operadores. "Ventas del BCRA aplastaron cotización del dólar mayorista", dijo el analista Gustavo Quintana.Fuentes de mercado consultadas por elcoincidieron en que en el primer tramo de la rueda hubo ventas de bancos oficiales para allanar el camino. Después del mediodía, el Banco Central (BCRA) aprovechó el escenario para subastar 100 millones de dólares que se adjudicaron en su totalidad a $ 38,89. Este miércoles, el dólar cayó 51 centavos a $ 39,28 en el mercado minorista.El objetivo no era contener, esta vez había que bajar el precio. "Claramente hoy hubo un mercado distinto desde el principio, no hubo una escalada alcista desenfrenada como la que caracterizó las últimas sesiones y el Central aprovechó ese cambio de escenario", explicaron desde la mesa de un banco privado.El dólar mayorista, que ayer sumó $ 1,48, terminó a $ 38,40 lo que significó un retroceso de 48 centavos. El billete no registraba una baja desde el pasado viernes cuando perdió $ 1,65 a fuerza de las tres subastas que realizó a lo largo de la rueda el Banco Central.