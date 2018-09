Supermercados suben los precios y estiman que "el salto fuerte" será en octubre

Precios cuidados

Negociar con mayoristas

Los supermercados y mayoristas estaban recibiendo hoy listas de precios con ajustes al alza del 15% en promedio, confirmó el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Alberto Guida.Guida dijo que ese ajuste será "trasladado en lo mediato" a las góndolas pero estimó que la mayor parte del pase a precios de la suba del dólar se dará el mes que viene cuando se hayan terminado de ajustar los insumos industriales."Lo que se está dando es la presentación de nuevas listas de precios con un alza promedio del 15% y eso se va a estar trasladando en lo mediato, pero el salto fuerte se concretará en octubre", dijo el empresario en declaraciones a Radio La Red.Según dijo el representante de los mayoristas a los que van cada vez más consumidores porque encuentran precios más competitivos, "hay productos básicos que es como harina y aceite que ya han tenido un golpe muy importante estos días".Señaló además que la semana pasada faltó azúcar, por ejemplo, porque se registró el momento más complejo de incertidumbre, pero aclaró que ahora se ha normalizado porque "las posiciones de precios están tomadas".El presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas reveló que este sector no ha sido convocado por el ministerio de Producción ni la Secretaría de Comercio para negociar el plan Precios Cuidados."A nosotros nadie nos llamó", dijo Guida horas antes de que el presidente Mauricio Macri mantenga en la residencia de Olivos una reunión por la renovación del programa oficial diseñado por el kirchnerismo.Funcionarios le van a presentar al jefe de Estado los avances de lo dialogado con los distribuidores, pero según pudo saber NA de fuentes oficiales no habrá anuncios al menos durante este miércoles.Guida dijo que hay una "contradicción" porque el canal que está haciendo hoy de "soporte de precios accesibles al consumidor" es el mayorista, pero en realidad todo el direccionamiento de Precios Cuidados está apuntado a supermercados."En los últimos años el plan Precios Cuidados ha estado funcionando en supermercados y ahora están queriendo sumar a los comercios chinos, pero las proveedoras con las que negocian no tienen relación con estos últimos comercios", dijo Guida.Por ello, el empresario mayorista evaluó que si el Gobierno quiere Precios Cuidados en los supermercados chinos tendrá que llamar a negociar a los mayoristas, que son los centros donde estos supermercados se abastecen. (NA).-