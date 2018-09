Estaciones de servicio comenzarán a restringir la venta de combustible

Economía El litro de nafta premium llegó a casi 47 pesos en Paraná

Durante el fin de semana, los precios de los combustibles volvieron a subir. La petrolera Shell lo hizo en el orden del 12 por ciento, mientras que en YPF la variación fue del 2,5 por ciento.Sobre esta nueva suba, Alejandro Di Palma, estacionero, habló con el programadey manifestó su preocupación por la situación actual y la disparidad de precios que rigen en el mercado de las naftas. Además adelantó que tendrán que restringir la venta.. Nunca hubo tanta disparidad ni desaparecieron los precios de referencia", indicó el empresario.. Y dio cuenta que a los propietarios de las estaciones de servicio, "ya no nos alcanza la receta de vender con tarjeta de crédito, que te paga a 30 días, por el costo financiero que hay. Entonces".. Si llegan los camiones no sé a qué precio van a vender, es muy difícil trabajar en un mercado como el que estoy describiendo. Así como el usuario, nosotros tenemos un montón de dudas, porque datos concretos de parte de las petroleras no tenemos; estamos arriesgando el capital de nuestra empresa y eso es preocupante"."Pero en estos dos años, esto ha sido una constante, el ninguneo de esa pretensión del comerciante de mantener las fuentes de trabajo y su capital", remarco.Consultado sobre el stock, Di Palma aclaró que. En tal sentido, explicó que ", es decir, que no se redireccione el canal minorista al mayorista".Finalmente, y respecto al precio del, Di Palma señaló que ". En Paraná está a 16 pesos contra la nafta super que va a estar en 40 pesos, esta relación es cada vez más disímil.No sabemos qué hacer con el GNC". Tras ello, expresó que el martes hay audiencia pública del gas "y ahí se insistirá sobre la importancia del sector y que el gobierno permita ser un combustible alternativo más económico". Elonce.com