La prioridad es acordar con gobernadores no con el FMI, asegura consultora

Según la consultora IDESA "la vertiginosa suba del dólar está asociada a la creciente pérdida de confianza en torno a la capacidad del gobierno para reducir el déficit fiscal".



"No es falta de anuncios ni de apoyos externos, incluidos los del FMI, sino la escasa credibilidad de que los anuncios puedan ser llevados efectivamente a la práctica", añadió.



Advirtió que "desde que asumió, la actual administración prometió bajas graduales de impuestos, gastos e inflación apelando a que el déficit fiscal fuera financiado con endeudamiento, pero el esquema resultó inconsistente".



"La elevación del valor del dólar sobrepasando los $40 genera mucha preocupación y zozobra. No se trata de exageraciones. En lo que va del año la devaluación supera el 100%, impactando en la inflación, la distribución del ingreso y la producción", graficó la consultora.



Agregó que "particularmente dañinas son las muy elevadas tasas de interés que viene impulsando el Banco Central para tratar de contener, sin éxito, la escalada del tipo de cambio".



"¿Qué es lo que explica este fenómeno tan repentino como nocivo? Más específicamente, ¿el salto en el dólar es fruto de factores exógenos o los principales desencadenantes están asociados a decisiones políticas que tomó o dejó de tomar el gobierno? Responder a estos interrogantes es clave para trazar el diagnóstico correcto", conjeturó la firma.



En su informe semanal, indicó que "una forma de abordar este tema es comparando la cotización del dólar de mercado con el valor teórico y extremo al que se llegaría si toda la gente que tiene efectivo en el bolsillo, plata en caja de ahorro y LEBAC (que son los títulos que emitió el Banco Central para que la gente no compre dólares) decidiera volcarse a comprar dólares".



En base a datos del Banco Central, IDESA precisó que "en diciembre del 2017, si todo el efectivo, las cajas de ahorro y LEBAC se volcaban a dólares su precio habría sido de $47 cuando el dólar de mercado era de $18".



"En mayo del 2018, si todo el efectivo, cajas de ahorro y LEBAC se volcaban a dólares su precio habría sido de $52 cuando el dólar de mercado era de $25", agregó.



Luego, ejemplificó que "a fin de agosto del 2018, si todo el efectivo, cajas de ahorro y LEBAC se volcaban a dólares su precio habría sido de $46 pero el dólar de mercado subió a $40".



"Estos datos muestran que no hubo cambios bruscos en las condiciones monetarias para justificar la exacerbada escalada del dólar. Por el contrario, seguramente asociado a una mejora en las cuentas fiscales, en la actualidad hay menos pesos disponibles para comprar dólares que a comienzos de año", explicó.



Postuló que "construir consensos en torno a una estrategia coherente y consistente es una tarea compleja que requiere mucha flexibilidad e innovación".



"Sancionar rápido el Presupuesto 2019 reflejando la tendencia hacia el equilibrio fiscal es un hito fundamental.



Por eso, la prioridad no es dialogar y acordar con el FMI sino con los gobernadores de la oposición", consideró.