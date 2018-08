Oficializan eliminación de Fondo Sojero que impactará en provincias y municipios

Economía Cómo impactará la eliminación del Fondo Federal Solidario en cada provincia

Malestar de los gobernadores

El Gobierno oficializó la suspensión por seis meses de la baja en las retenciones para el aceite y la harina de soja y la derogación del Fondo Federal Solidario, a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja.La primera decisión figura en el decreto 757/2018 publicado en el Boletín Oficial de este miércoles y congela hasta el 28 de febrero de 2019 la alícuota para ambos subproductos. Los ingresos adicionales para la Nación por esta medida son de $1.500 millones en 2018 y $12.000 millones en 2019, según informó ayer el Ministerio de Hacienda."El contexto internacional, la necesidad de fortalecer la situación fiscal y la conveniencia de armonizar alícuotas aplicables, requieren la inmediata revisión de los derechos de exportación correspondientes a ciertos subproductos y productos de soja", argumentó el Ejecutivo en los considerandos del texto oficial."Las nuevas circunstancias que presenta el contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación fiscal y evitar la generación de mayores desbalances, y las medidas adoptadas para enfrentarlas hacen necesario eliminar el Fondo Federal Solidario en miras a brindar respuestas eficientes con la asignación de los recursos disponibles", se lee en los argumentos.La reducción de los reintegros a la exportación, que se deduce de recaudación coparticipable, compensa parcialmente la pérdida de ingresos de las provincias, argumentaron desde el Gobierno. En este caso, el ahorro fiscal para la Nación es de $8.500 millones en 2018 y $26.500 millones en 2019.La decisión del gobierno provocó enojo, malestar y críticas de los gobernadores y tensó la negociación del ajuste del gasto cuando falta apenas un mes para que el Poder Ejecutivo presente el Presupuesto 2019 en el Congreso.Los jefes provinciales admiten que la eliminación del Fondo Federal Solidario, conocido también como Fondo Sojero, estaba dentro de las alternativas que el gobierno analizaba para avanzar con el recorte de gastos al que obliga el acuerdo con el FMI.De hecho, se puso sobre la mesa en las reuniones que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio mantuvo en las últimas semanas con los gobernadores. Lo que no estaba en los planes de los caciques provinciales es que el recorte se aplique ya mismo y no a partir del año que viene. La medida impacta fuerte en las finanzas de todas las provincias."En las conversaciones entre las provincias y la Nación sobre dónde hacer la reducción de gastos veníamos evaluando el tema del Fondo Sojero, era una de las alternativas, pero siempre lo hablamos para 2019, nunca para este año", dijo a La Nación el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.El mandatario aseguró que en Salta el grueso de los ingresos por el fondo sojero se destina a obras y recordó que un porcentaje de lo que recibe la provincia, el 50 por ciento en su caso, se coparticipa a los municipios. "Estamos hablando de obras que ya están en marcha y que ahora no está claro cómo van a seguir. Esta medida afecta mucho a los intendentes", avisó.Además, Urtubey volvió a reclamar que el peso del ajuste no recaiga exclusivamente en las provincias. "Espero que el esfuerzo se haga también dese la Nación, porque hasta ahora el esfuerzo fiscal se está transfiriendo esencialmente a las provincias", advirtió.También se quejó el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, que calculó la pérdida para su provincia en 1.200 millones de pesos. "Vemos esto con preocupación porque es una situación que afecta a todos los tucumanos, independientemente del signo político. Esto les quita a todos. Es un recorte que va en contra de todo Tucumán", dijo en declaraciones a la prensa local.Adelantó incluso que hará gestiones para que el gobierno revise la decisión. "Estamos muy preocupados porque sigue subiendo todo y encima nos quitan la plata. Por eso vamos a activar todos los resortes para que esto se revea", indicó.Los argumentos de Urtubey y Manzur se repitieron en otras provincias. Al malestar por lo que consideran un "reparto desigual" del ajuste, los gobernadores sumaron enojo porque la Casa Rosada no les avisó que la medida se adelantaría. No es la primera vez que el gobierno toma una decisión que los afecta directamente sin consultarlos ni avisarles. "Siguen mostrando una falta de previsibilidad y un cortoplacismo que son muy preocupantes", dijo al diario capitalino un gobernador del norte.La "sorpresa" por la falta de aviso se sintió incluso en las provincias al mando de Cambiemos, donde también esperaban que la eliminación comenzara a regir recién el año que viene.En Santa Fe, que este año dejará de recibir unos 700 millones de pesos por la desaparición del Fondo Sojero, la noticia fue recibida "con sorpresa y preocupación", según admitieron en el entorno del gobernador Miguel Lifschitz. El socialista estuvo este lunes reunido con Frigerio, que nada le dijo sobre la decisión que se difundió en las últimas horas a través de un comunicado del Ministerio de Hacienda.