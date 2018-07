Advierten que "se podrían perder el 50% de los tambos de Argentina"

Los tamberos nucleados en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) realizaron una asamblea y decidieron declarar el "estado de alerta", y no descartan futuras medidas de acción gremial.



En el predio de la rural rosarina se reunieron tamberos que representan a las confederaciones que pertenecen a CRA. Ellas son: CARSFE, CARBAP, FARER y CARTEZ. Luego de varias horas de reunión, los productores resolvieron insistir en el reclamo de una mejora en el precio de la leche que percibe el tambero. Al respecto expresaron: "La mejora del precio se encuentra en la cadena, que va del consumidor al productor, ya que el producto elaborado más básico que es el queso cremoso se puede pagar más de $8 el litro, y en la actualidad el productor recibe solamente $6,70".



Por otro lado, se solicitará de manera urgente una reunión con los cuatro ministros de la Producción de las provincias donde la lechería tiene una fuerte presencia: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. El objetivo de la reunión será plantear la problemática del sector, "ya que los funcionarios responsables del gobierno nacional, no han dado respuesta acorde a la grave situación coyuntural y estructural de la lechería", expresaron durante la asamblea los productores.



Desde CRA alertaron que si la crisis de la producción láctea continúa, "en poco tiempo se corre el riesgo de perder el 50% de los tambos de la Argentina". En la actualidad y de acuerdo a los datos del Observatorio de la Cadena Láctea, el 75,4% de los tambos del país producen menos de 3.000 litros diarios y aportan el 40% de la producción de leche nacional. Repercusiones En diálogo con Infobae, el Vicepresidente de CRA, Jorge Chemes, aseguró que la situación de los tamberos es grave, y expresó: "Hemos escuchado en la asamblea el testimonio de muchos productores que están desesperados y con mucha desazón porque no saben cómo pueden seguir en la actividad, ya que en este contexto producen a pérdida y no pueden mantener su negocio".



Chemes, también dijo que la relación con el gobierno nacional "es buena y de diálogo", y agregó: "Pero tenemos la sensación que estamos con visiones diferentes, ya que nosotros consideramos que el problema actual pasa por una recomposición del precio, y ellos anuncian que no van a intervenir y que el precio puede mejorar si aumenta la exportación. Y esto último si se concreta es algo de largo plazo, y lo que exigimos es una solución inmediata a la crisis de la producción láctea".