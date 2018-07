Arroceros siguen sin soluciones para enfrentar altos costos de la electricidad

Foto 1/2 Foto 2/2

Se reunieron con Enersa y esperan un encuentro con el ministro de Economía, Hugo Ballay. Pretenden que se les "alivianen" los altos montos de deuda que arrastran por los meses en que usaron la electricidad para riego, y por otro lado, buscan garantías de que no pasará lo mismo con el valor de la energía en el próximo ciclo productivo. "Tenemos la presión de los productores que nos piden ir a la calle; quizá pecamos de flojos pero apostamos a no romper el diálogo", afirmó el dirigente de FAA de San Salvador, César Villón.



"Venimos pidiendo una respuesta política", apuntó el dirigente en tanto entendió que esa es la "llave" que podría "destrabar alguna puerta".



El vencimiento de las facturas de la luz de este sector correspondiente a los primeros meses del año y de mayor uso de la energía por el riego del arroz, fue prorrogado por el Ejecutivo provincial, luego de que los propios productores protestaran porque se trataba de sumas elevadísimas que no podían afrontar.



"Enersa no puede hacer una condonación de deuda y de intereses y está bien que sea así porque la carta orgánica no se lo permite y significaría un desfalco a la empresa y a los recursos provinciales", explicó.



"No obstante eso, lo cual compartimos que sea así, solicitamos que se hagan gestiones y le pedimos al Ministro y al Gobernador que traten de conseguir alguna plata como para subsidiar los intereses al menos de la deuda. O buscar la manera de aliviarnos un poco porque el productor que no pagó no tiene arroz o va a ser muy difícil que pague", continuó Villón y remarcó que a ese arrocero hoy en crisis "lo necesitamos en el circuito productivo, no caído".



Sobre este punto, indicó que hasta el momento "no obtuvieron ninguna respuesta"; mientras tanto Enersa en lo formal "va a atender a cada productor y se sentará a charlar con cada uno y que cada uno presente un programa de pago, donde estaría prevista alguna financiación pero aplicando los intereses que tienen hoy", confió.



El dirigente comentó que con la empresa estatal de energía tienen "una gran discusión porque estamos planteando que nos cobran muy alto el costo del famoso valor agregado de distribución (VAD). Ese ítem es altísimo en comparación con las empresas de energía de otras provincias con las cuales competimos en producción. Enersa se niega a rever ese impuesto y nosotros decimos que ahí está el meollo de la cuestión", señaló.



Puso como ejemplo que las tres facturas que tienen pendientes de pago por el uso del servicio por riego durante los tres meses que les lleva el cultivo suman "800 mil pesos con IVA". De ese total "300 mil pesos son por energía y el resto corresponde a impuestos", mientras que otras provincias se da "300 mil por consumo de energía y 150 mil de impuestos". Con esa diferencia "es imposible competir", redondeó el productor.



Al mismo tiempo sumó a este panorama el aumento de los insumos en forma "lineal" a la suba del dólar, mientras que el valor del arroz "sigue planchado".



"Nos propusieron una rebaja del 25 por ciento en el costo fijo durante los meses que no tenemos servicio" dijo respecto al nuevo cuadro tarifario que estaría "a la firma del Gobernador". "Pero una muestra buena voluntad sería que no nos cobren esos meses el costo fijo porque no usamos el servicio", consideró.



Para seguir analizando el asunto, está prevista para estar tarde a las 18 una reunión "de trabajo" entre referentes de FAA, la Asociación de Plantadores y el ministro Ballay en San Salvador.



"Tenemos la presión de los productores que nos piden ir a la calle; quizá pecamos de flojos pero apostamos a no romper el diálogo", admitió Villón y definió como "insalvables" hasta ahora, las diferencias expuestas entre una y otra parte, respecto al costo de la electricidad.



"Ninguno se puede hacer el desentendido sobre esta problemática y sobre la cuestión social. Es hora de que aparezcan soluciones porque se van a caer productores y el problema se irá agravando. Esto mismo se lo decimos a Alfredo De Ángeli, para que no quede solamente como que le caemos al gobierno provincial", sostuvo Villón.



Además, opinó sobre el rol de la Mesa de enlace agropecuaria frente a la situación que atraviesa no sólo el arroz, sino otras producciones y le pidió a la entidad "tener otro nivel de denuncia de la problemática y no de complacencia como la está teniendo con el gobierno nacional. No corresponde. Me gustaría que tenga un nivel más crítica que el que tiene". (APF)