El turismo generó $170 millones durante el fin de semana largo en Entre Ríos

Entre Ríos se ubicó entre los destinos más visitados por los turistas en este fin de semana largo, según se informó. La ocupación hotelera rondó el 68 por ciento con 110 mil visitantes y un movimiento económico estimado de 170 millones de pesos.Con estas cifras, divulgadas por fuentes provinciales, se esperan buenas perspectivas para el sector turístico durante las vacaciones de invierno.Al respecto, la secretaria de Turismo y Cultura de la provincia, Carolina Gaillard, resaltó que "las perspectivas son buenas, ya que en esta primera etapa se apuntó mucho al turismo interno. Los datos que recogimos en encuestas durante el verano y Semana Santa nos indican que muchos entrerrianos eligen su provincia para vacacionar y por eso le dimos mucha preponderancia a una campaña dirigida a ese público"."También hay que tener en cuenta que, los lugares desde donde proviene nuestra mayor cantidad de visitantes, como la provincia y la ciudad de Buenos Aires, aún no comenzaron sus vacaciones. Así que las perspectivas son buenas", remarcó Gaillard.En este fin de semana largo, se estimó que la ocupación hotelera en Entre Ríos alcanzó el 68 por ciento. El principal movimiento se dio en las ciudades con complejos termales. Los turistas llegaron en su mayoría en grupos familiares, compuestos entre tres y cuatro personas, principalmente parejas con uno o dos hijos. En la costa del Uruguay hubo un buen movimiento en la región Tierra de Palmares y Federación, y en la costa del Paraná principalmente en la capital provincial y en Victoria.Las reservas previas hasta el viernes mostraban un promedio de 54 por ciento. Aún con un clima poco prometedor para el fin de semana, con bancos de niebla, lloviznas y temperatura baja que no impulsaban las decisiones de último momento. Finalmente desde el domingo con la llegada de turistas a alojarse sin reserva previa, se produjo el pico de ocupación hotelera con un 75 por ciento.La novedad se presentó en la mayor presencia de turistas uruguayos, que por el cambio de moneda favorable para vacacionar en Argentina, marcaron una fuerte presencia en destinos entrerrianos, principalmente localidades de la costa entrerriana del río Uruguay, a través de pernoctes y un fuerte movimiento de excursionistas. En menor medida se percibió la presencia de turistas de la provincia de Santa Fe, que ya transita su segunda semana de vacaciones, de Córdoba que comienza junto con Entre Ríos, y de provincia de Buenos Aires, quienes aún no han comenzado su receso invernal.Se estima que este fin de semana largo ingresaron aproximadamente 110 mil visitantes a la provincia de Entre Ríos. En destinos de la Costa del Paraná ha sido mayor la presencia de santafesinos y cordobeses, atraídos principalmente por la naturaleza, la pesca deportiva, las actividades programadas y los complejos termales. Las localidades del centro han tenido una mayor presencia de turismo itinerante. Se nota también la presencia de entrerrianos en modalidad de excursionistas o turistas itinerantes recorriendo distintos destinos y eventos de la provincia.El volumen de gasto turístico que recibió nuestra provincia en este fin de semana largo, se estima en 170 millones de pesos. Este cálculo es un coeficiente donde se computa la cantidad de pernoctes según tipo de alojamiento, multiplicado por el gasto diario de un turista en Entre Ríos. Dicho gasto surge de las encuestas realizadas desde la Secretaría de Turismo y Cultura, y de consultas a destinos referentes y organismos del sector, abarcando los distintos conceptos de gastos que un turista realiza (por ejemplo, alojamiento, gastronomía, compras, entradas, etcétera).Se nota una fuerte caída del gasto por persona, que se amortigua en el volumen definitivo, con el movimiento generado por el turismo extranjero, principalmente de países limítrofes como Uruguay, dado que el gasto por persona es mayor que el estimado de un turista nacional.Se puede visualizar la agenda completa para estas vacaciones a través de www.entrerios.tur.ar www.cultura.entrerios.gov.ar y las Fan Page de Facebook Turismo Entre Ríos y Cultura Entre Ríos.