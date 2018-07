Por la liberación de precios, hay consumidores que pagan $43 el litro de nafta

Los consumidores de Sauce, una ciudad correntina en la que viven unas 10.000 personas y se ubica unos 393 kilómetros al sur de la capital provincial,En la ciudad hay dos estaciones de servicio de "bandera blanca" (que no representan a ninguna petrolera en particular), pero según pudo saber la agencia NA, ambas bajan principalmente combustibles líquidos de la empresa semipública YPF.El litro de nafta premium -el combustible más recomendado por las automotrices para los nuevos modelos que comercializan en el mercado- había cerrado junio en esta ciudad en los $ 36,5, pero el 1 de julio subió a $ 38,5 y cinco días después alcanzó los $ 43,5.En las estaciones de servicio de la ciudad de Sauce el litro de nafta súper se ubica entre los 40 y 40,50 pesos, es decir, un 44% por encima de lo que pagan los porteños por el mismo producto en las estaciones de servicio YPF de la Capital Federal, donde el litro cotiza a 28,11 pesos.Esta situación aumentará la competencia en grandes ciudades como la Capital Federal donde existen muchas estaciones de servicio de diferentes petroleras, pero le pega de lleno a los bolsillos de los consumidores de ciudades pequeñas donde no hay más de una o dos opciones.En la estación de servicio con bandera de la petrolera Shell en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, la nafta premium alcanzó los 39,45 pesos tras los incrementos de la última semana, mientras que la súper se ubica en los 33,78 pesos.En esa misma estación de servicio, el litro de fórmula diésel tiene un costo de 28,09 pesos y el V-Power (gasoil premium) tiene un precio de 34,78 pesos.Por su parte, la nafta súper es comercializada a 31 pesos; el diesel infinia (premium) se ubica en los 30,76 pesos y el diesel 500 tiene un costo de 26,82 pesos por litro, según señaló el estacionero.La Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac) estimó que en Córdoba el litro de Súper se debería vender a 38,46 pesos y la Premium a 43,98 pesos, por lo que existe un "atraso" del 20% en los valores, publicó