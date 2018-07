Arroceros de San Salvador piden adecuación del cuadro tarifario

El sector arrocero de San Salvador debe definir su futuro. Si no hay una propuesta que los convenza, el lunes pedirán hablar con el gobernador Gustavo Bordet, en el marco de la visita que el mandatario hará a la ciudad.



Al respecto, el referente de Federación Agraria San Salvador, Víctor Odiard, comentó: "Nosotros venimos de reunión en reunión. Hemos estado en la mesa nacional haciendo gestiones con todas las provincias, hemos estado en la mesa provincial haciendo gestiones y firmando acuerdos que por ahí no nos convencían, pero era algún descuento que conseguíamos y lo firmamos".



"Hoy por hoy, hace aproximadamente dos meses que nos dijeron que nos iban a hacer una propuesta de un nuevo cuadro tarifario, una nueva propuesta para la campaña que viene y en esta semana recibimos la noticia de que podíamos ir o estábamos citados para ir este viernes a las 11 de la mañana en Enersa, donde nos van a decir cómo seguir", dijo a APF.



El productor señaló que son dos los puntos a tratar: "Vamos a ver qué nos proponen en cuanto a lo que debemos de luz y en cuanto a lo que se viene para la campaña que viene".



"Va a ser una reunión decisiva para el sector y veremos si seguimos sembrando con energía o si directamente no podemos seguir sembrando con energía. Nosotros hablamos últimamente con Álvaro (Gabás), que es el secretario de la Producción y él nos recomendó que primero hagamos la reunión con Enersa. Si la reunión no nos convence, pediremos una audiencia con el Gobernador y ahí hablamos todos, tanto Federación Agraria como Asociación de Plantadores y todos los representantes del sector".



Consultado por Mercurio Noticias sobre si van a aprovechar la visita del gobernador Gustavo Bordet el lunes a San Salvador, dijo: "Si viene estamos dispuestos a hablar, no hay ningún problema".



"No vamos a enturbiar de ninguna manera un acto patrio que es muy importante para San Salvador. Desde ya quiero desmentir todo lo que por ahí anda rondando, que nos vamos a movilizar. Ojalá nos pueda atender el Gobernador".