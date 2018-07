Se podrán hacer facturas electrónicas sin entregar comprobante en papel

Con el fin de aumentar los controles de evasión, a partir de agosto los comercios podrán elegir entre realizar las facturas a través del tradicional controlador fiscal o mediante factura electrónica. Esta medida, a su vez, permitirá que no sea obligatorio entregar un papel como comprobante, sino que se podrá enviar el recibo por algún medio electrónico que asegure su consulta en el momento de la emisión.



"Los controladores fiscales dejan de ser obligatorios si está instalado el sistema de facturación electrónica. Cuanto más avancemos en el control online, los evasores tendrán menos lugar para esconderse", dijo Leandro Cuccioli, titular de la AFIP.



Al momento, el controlador fiscal homologado emite un ticket como comprobante de compra independientemente de la conectividad. Después, envía electrónicamente informes de facturación. Con el cambio de normativa, la AFIP contará con información "en línea" de las transacciones, generando así un libro de contabilidad digital.



"Vamos a despapelizar el comercio minorista, y esto nos va a permitir avanzar en una nueva estructura de control", agregó Cuccioli, que remarcó que la facturación digital le dará a la AFIP la posibilidad de tener los datos de la actividad "en tiempo real".



Hasta el 31 de marzo del año próximo se podrá comprar y vender el viejo controlador fiscal, pero el aparato tendrá fecha de vencimiento, ya que para el 31 de enero de 2021 todos los comercios minoristas tendrán que utilizar factura electrónica (quedarán exceptuados aquellos lugares donde la conectividad no esté garantizada). La factura se podrá realizar mediante un celular, una tablet o una computadora.



Al momento, solo están obligados a utilizar la factura electrónica los monotributistas de categoría F en adelante y los responsables inscriptos que no efectúan sus ventas por "mostrador". Además, todos los monotributistas por ventas a consumidor final están obligados a emitir factura en papel. Todo esto cambiará a partir de agosto, ya que se extenderá el uso de la factura electrónica, lo que además generará una "despapelización", como indicó el fisco.



Cuccioli comentó que "las grandes administraciones fiscales del mundo van camino al libro de IVA digital, donde con los datos de las compras y ventas de cada uno de los contribuyentes, los mismos sólo tendrán que realizar su posición de IVA sabiendo lo que el fisco conoce de ellos".



"El calendario de implementación se trabajó con todas las cámaras. Ahora, tanto el consumidor como el comercio y nosotros vamos a ver en tiempo real la contabilidad de las facturas", indicó Cuccioli.