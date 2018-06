Empresario admite "preocupante" situación de la construcción en Entre Ríos

Empleo

Déficit habitacional y Procrear

Informalidad y capacitación

Recortes

Inversión privada

El vicepresidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, consideró "preocupante" la situación de la construcción en Entre Ríos.Durante el programadeel empresario admitió que el ajuste que el gobierno debería implementar por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "repercutiría" en nuestra provincia. "Estamos hablando de un recorte de 100.000 millones de pesos en obra pública en 2018 y 2019", expresó, a la vez que puso de relieve que "donde hay un peso invertido por el Estado, se generan 2,4 pesos de inversión privada alrededor de la obra pública".Es por ello que sostuvo que ", porque la obra pública es una inversión que debe hacerse para la gente que paga sus impuestos".Szczech reconoció que. Y precisó que "en Paraná se terminaron 250 viviendas en San Benito y otras tantas en Colonia Avellaneda. Eso, el paralelismo son cierres de fábricas, porque esa gente no ha tenido a dónde ir a trabajar.""El déficit habitacional en Argentina es de 3,5 millones de viviendas", expresó. Según manifestó "por una cuestión política de la forma de ver las cosas y la restricción presupuestario. En tanto, los créditos hipotecarios van destinados a la compra de casas y no a la construcción. Los préstamos en este sentido vienen demorados".", refirió y recalcó que "en el mundo se subsidian" este tipo de préstamos porque "la vivienda le da competitividad a los recursos humanos"."Hay 1,8 millones de trabajadores que dicen que trabajan en la construcción y 430.000 están en términos formales.y también es la primera salida laboral de una persona que no tiene grandes conocimientos pero puede llevar el pan a su casa", dijo Szczech .Sobre los. Peruanos no hemos visto demasiados. Mucha gente viene también de Venezuela. Esto se ve sobre todo en Buenos Aires y también ha empezado a observarse en el interior del país".Admitió quePor otra parte, comentó que "según lo que ha dicho el propio gobierno nacional, de lo que hoy se hace, que ya es poco, en 2020 se haría sólo el 20 por ciento. Esto es de imposibilidad práctica, pero es el compromiso asumido ante el FMI. Creemos que el gobierno nacional debe buscar otras soluciones para reducir el déficit"."En el ámbito privado hay muchas dudas porque el tema financiero es mucho más atractivo que una inversión de riesgo que subyace en cualquier obra", reconoció el empresario.Reclamó "claridad de reglas a nivel municipal como provincial para que quede descartada cualquier judicialización, para que el inversor sepa que cuando un proyecto se aprueba, no corre riesgo en este sentido".Finalmente, Szczech consideró que los gobiernos provinciales y municipales, "claramente van a intentar, con sus herramientas, suplir ese recorte nacional".