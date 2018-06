Las heladas afectan la producción hortícola: "La situación es complicada"

Foto 1/8 Foto 2/8 Foto 3/8 Foto 4/8 Foto 5/8 Foto 6/8 Foto 7/8 Foto 8/8

Desde este jueves, toda la provincia de Entre Ríos registró temperaturas bajísimas, menores a 0º. Los campos amanecieron teñidos de blanco y también en las zonas suburbanas el fenómeno era notorio.



Estas heladas generaron algunas complicaciones. Daniel Brandolín, productor de Paraná, dialogó con Elonce TV y contó cómo repercutieron estas bajas temperaturas en las verduras de hoja y la producción de la zona.



"Esto nos afectó bastante, fueron terribles las heladas de ayer y hoy. Afecta por lo que quema pero también porque frena el crecimiento de las verduras, como la lechuga, acelga, rúcula, achicoria. En una semana en esos lugares no habrá nada creciendo. En algunas zonas quema más que en otras. En el Brete, por ejemplo, es mayor el daño", explicó.



Este fenómeno puede repercutir en el precio de la verdura de hoja. "El zapallito, que todavía había en la zona, esta helada lo liquida, así que va a estar más caro. Lo mismo pasa con las otras verduras", dijo.



Aseguró que hay formas de proteger la producción, como mallas o invernaderos y manifestó que "lo que sucede es que el productor hortícola está complicado para acceder a estas herramientas. La situación está complicada".



En cuanto a las ventas, señaló que "hay un parate, está todo difícil. Venimos de meses complicados. Nos agarró la sequía, el granizo, las lluvias y ahora la helada. Todo eso hizo que no nos podamos preparar lo suficiente para el invierno. Este año el clima nos viene castigando".



Y remarcó: "siempre estamos en diálogo con la provincia, pero estos últimos días no nos hemos reunido". Elonce.com