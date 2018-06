El dólar marcó un nuevo récord: En Paraná cerró a 28,80 pesos para la venta

El dólar se disparó en la tarde de este jueves y marcó un nuevo máximo histórico, en una jornada en la cual el Banco Central se mantuvo al margen de las operaciones. De acuerdo a los datos de esta entidad bancaria, el billete cerró en 28,42 pesos para la venta.En tanto que en la ciudad de Paraná, según indicaron desde la agencia de cambio Valuar a, la divisa finalizó en $28,80 para la venta y 27,50 para la compra."Es un nuevo récord en el año, el tipo de cambio aumentó un 50 por ciento y puntualmente hoy subió un 8 por ciento", expresó Milagros Kuroski, responsable de Valuar.En tal sentido, indicó que "esta suba se debe a la demanda; el dólar puntualmente tiene que ver con las expectativas de la gente, la demanda ha sido récord en este último mes y el Banco Central no ha salido a ofrecer dólares, y tampoco aparece la oferta privada que es la que podría compensar la balanza y mantener el equilibrio".Kuroski estimó que si no aparece la oferta y el Central no interviene como ha pasado en el día de hoy, la moneda extranjera seguirá subiendo.Por otra parte, dio cuenta que en el día de hoy, "la oferta fue limitada, se vendieron hasta 2500 dólares a partir de las 10 de la mañana y luego se liberó, pero estamos con períodos intermitentes con la oferta limitada".Finalmente, desde Valuar dieron cuenta que "casi la totalidad de la gente que compra dólares es para ahorrar".