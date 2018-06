Misiones: Congelan el precio del pan a cambio de descuentos en boletas de luz

El gobierno de Misiones y los panaderos de la provincia acordaron congelar en 50 pesos el kilo de pan francés en la venta al público a cambio de descuentos de entre el 35% y el 50% en las facturas de electricidad.Es la alternativa que encontraron la administración del peronista Hugo Passalacqua y los industriales panaderos de la provincia norteña ante las presiones alcistas sobre el precio del pan por el alza del 188% en el valor de la bolsa de harina."Hemos acordado con el Centro de Industriales Panaderos que no aumente el precio del pan por 90 días. Una medida concreta que no soluciona el problema pero alivia en un momento difícil para todos", dijo el gobernador de Misiones.El pan francés, uno de los panificados más consumidos por los argentinos, ingresó así en un plan denominado "Ahora Pan", un título similar al "Ahora 12" que contempla facilidades de pago a través de las tarjetas de crédito."Ahora pan" no tendrá cuotas pero mantendrá inamovible el precio del kilo del pan en 50 pesos, un nivel al que llegó en la provincia tras subir un 88,2 por ciento promedio desde que arrancó el año.El precio del kilo de pan pasó de 27 pesos en enero a 30 pesos en febrero; luego subió a 34 pesos en marzo, nivel que se mantuvo a lo largo de todo abril; pero en mayo se incrementó a 47 pesos y en los primeros días de junio alcanzó los 50 pesos.El presidente del Centro de Industriales Panaderos, Héctor Omar Acosta, explicó por mantener congelado el precio del pan hasta el 31 de agosto, las panaderías tendrán un descuento del 50 por ciento en la factura de electricidad hasta un consumo de 10.000 kilowatts.

Las panadería que registren mensualmente un consumo superior a los 10.000 kilovatios por hora observarán en sus facturas un descuento del 35 por ciento, lo cual será financiado por fondos públicos de las arcas provinciales."Es un éxito para ambas partes, como viene el panorama el pan se iría a unos 70 a 90 pesos. La harina y demás insumos no tienen freno, esperemos que no suban tanto", dijo Acosta a la prensa local tras firmar el acuerdo con el gobernador Passalacqua.El plan puesto en marcha no será compulsivo sino que cada uno de los propietarios de las 400 panaderías que hay en la provincia deberán decidir si adhieren o no."Veníamos de una situación complicada, con mucha baja venta. Ocurre que la gente ya no compra los panificados por kilo, sino que pide pan por veinte pesos (con lo que no alcanza ni a medio kilo). Esperemos que esto nos ayude", dijo Acosta.