Dólar futuro: Investigarán a quienes compraron desde el 2 de mayo

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy que el Banco Central informe quiénes y por qué montos se compraron contratos de dólar a futuro, en el marco de una denuncia que la ex presidenta Cristina de Kirchner hizo contra Federico Sturzenegger y el juez federal Claudio Bonadio.Fuentes judiciales informaron a NA que el pedido es entre el 2 de mayo y la actualidad, y la fiscalía pidió conocer los montos de las operaciones de compra de dólar a futuro, la identidad de quienes compraron y las fechas en que se llevaron a cabo dentro del plazo requerido.La denuncia de Cristina de Kirchner contra el actual presidente de la autoridad monetaria es por lo que considera provocó una gran devaluación para beneficiar a quienes compraron dólar a futuro; y a Bonadio por no impedir que se sigan llevando a cabo operaciones de ese tipo.Mediante un escrito, el pedido del fiscal fue materializado ante el juez federal Sergio Torres, y el lapso requerido es entre el 2 de mayo pasado y la actualidad.La causa se inició tras la investigación que terminó con el envío a juicio oral y público teniendo como acusada a la expresidenta Cristina Kirchner y al extitular del Banco Central Alejandro Vanolli.Fue en ésta causa que Cristina Kirchner pidió se investigue a Bonadio y a Sturzenegger, por permitir que se sigan vendiendo dólares en contratos a futuro.Todo se inició cuando al asumir Sturzenegger al frente del Banco Central, la entidad consultó al juez Bonadio sobre si había alguna restricción o limitación para cumplir con el pago de contratos a dólar futuro con fecha a partir del 15 de octubre de 2015.Bonadio contestó que no había limitación alguna respecto a la entidad así como en relación a la Argentina Clearing SA Cámara Compensadora de Rofex ni del mercado abierto Electrónico.El entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, anunció la liberación del tipo de cambio y el 17 de diciembre, a siete días de asumir Mauricio Macri, se fijó una nueva normativa para el mercado único y libre de cambios (MULC), que según Cristina Kirchner implicó una "devaluación de la moneda nacional frente al dólar de más del cuarenta por ciento".Además, Cristina Kirchner sostuvo que al habilitar esas maniobras se vieron beneficiados algunos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, como ser Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y José Torello.