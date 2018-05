Impacto del alza del dólar: sector por sector, cuáles son las señales de alerta

Luego de dos semanas en donde el dólar avanzó con fuerza y parecía no tener techo, el Gobierno logró ponerle un freno y la industria, generación de trabajo y comercios, qué advierte cada sector y cómo influye el alza del billete. Combustibles

El presidente de la Cámara de Empresarios del Combustible, Raúl Castellanos, estimó que el precio de las naftas debería estar 20% más caro, a raíz del aumento del dólar y del barril de petróleo.



El dirigente explicó que "el encarecimiento es más que importante. Los componentes que hacen al costo de producción de los combustibles se han disparado en los últimos meses, tanto el precio del petróleo en dólares como el tipo de cambio en nuestro país".



"En consecuencia, el desfasaje, considerando dólar y petróleo es importante, ya está arriba del 20%", advirtió Castellanos, en declaraciones a radio La Red. El directivo comentó además que "si tomamos como punto de partida el momento de la desregulación de los precios (en octubre del año pasado) el combustible subió casi un 29%". Desde aquel momento, el promedio del litro de nafta súper pasó de 19,74 a 25,41 pesos.



"Pero tenemos que tener en cuenta que el dólar estaba a 17 pesos en ese momento y ayer cerró cerca de a 22 pesos; mientras que el petróleo Brent pasó de 56 a 73 dólares. Hay un encarecimiento del 56%", añadió. Agro El sector agropecuario será perjudicado por la disparada del dólar, que cerró cerca de los $ 22, porque el alza impacta en costos de los insumos y en la energía. En diálogo con NA, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, reclamó que haya gradualismo ante la suba del dólar que afecta a los insumos que se pagan en esta moneda y dijo que se deben generar "políticas diferenciadas y opciones financieras para amortiguar además el impacto que produce la regulación de las tarifas y el costo energético" por la suba del precio del gasoil.



Recordó que desde la entidad cooperativista que preside trabajan en la realización de un proyecto de ley de "economías regionales para establecer qué políticas diferenciales se deben aplicar a los pequeños y medianos productores y a los que están lejos del puerto", entre otros.



En tanto, Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria Argentina y productor agropecuario santafesino, aseguró que el alza del dólar tiene una influencia dispar. "Mientras beneficia a los productores de commodities exportables como soja, miel, carne, trigo, girasol, aceites, entre varios productos, complica el precio de los insumos que se cotizan en dólar", dijo a NA. Pymes La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) consideró que las medidas dispuestas por el Gobierno ante la escalada del dólar están dirigidas a emitir señales hacia los mercados en detrimento de la actividad productiva.



"La suba de tasas al 40 % (tasa de referencia) por parte de las autoridades del Banco Central después de una devaluación de un 10 % condena a las Pymes a padecer costos desmedidos a hora de financiarse, condiciones prohibitivas para acceder al crédito productivo y la ruptura de la cadena de pagos", aseguró Apyme a través de un comunicado.



Por su parte, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), "el incremento de la tasa de referencia dificulta aún más el acceso a crédito, y por ende, contribuye a desalentar la actividad. Respecto al aumento del dólar, si bien era reclamado por el sector para recuperar competitividad, en un contexto de sobresaltos, la medida no ayuda porque se vuelve impredecible y esporádica. Se necesita un tipo de cambio a este nivel pero con un mercado previsible".



En este sentido agregaron: "Es por eso que esperamos que la suba de la tasa de interés tan brusca y pronunciada para contener al dólar sea transitoria. Es preocupante porque no sólo encarece los costos financieros de las pymes sino que se vuelven a desviar fondos que deberían destinarse a inversión productiva al mercado financiero". Panaderías

La Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa), que agrupa a panaderos y la Federación Argentina Única del Personal de Panaderías (Fauppa), que aglutina a trabajadores del sector, solicitaron que se conforme una mesa tripartita junto al Gobierno para atender la alta clandestinidad de la actividad, la suba tarifaria y la incidencia del precio de la harina.



En diálogo con Télam, desde la sede de Faipa, en el barrio de Constitución, los panaderos apuntaron contra la "clandestinidad" que sufre el sector que asciende al 40%, se quejaron del alza de tarifas de luz, gas y agua y dijeron que el aumento del dólar incide sobre el precio del trigo, que ayer hizo aumentar la bolsa de harina de 50 kilos cerca de un 9%".



También estuvieron presentes representantes de las filiales de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán. El presidente de Faipa, Jorge Vitoantoño y el vicepresidente Luis Benito dijeron que "queremos una mesa de diálogo que atienda a los aumentos tarifarios, la suba de costos y la merma en las ventas". Trabajo/CGT

A través de un comunicado, la CGT advirtió que "ante tanta incertidumbre económica y social, el Gobierno impulsa nuevamente reformas laborales que disminuyen las indemnizaciones y socavan el orden público laboral a favor de las empresas".

En otro fuerte pasaje del documento, la central obrera advirtió que "el creciente deterioro de la situación social y laboral hace imposible la política económica" que sigue la Casa Rosada.



La CGT manifestó su preocupación por la situación económica e, incluso, durante la reunión del Consejo Directivo hubo dirigentes que pidieron comenzar a realizar acciones que desemboquen en un paro general, supo NA. No obstante, en el comunicado, la CGT se limitó a señalar que tomará "las medidas que acción sindical que considere necesarias para expresar el rechazo de los trabajadores a esta política económica que agudiza las desigualdades y no atiende las necesidades de los más vulnerables". Industria

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, criticó el alza de tasas dispuesta por el Banco Central, por considerar que afectará la actividad económica, aunque le adjudicó un carácter transitorio a la medida.



"Claro que esto va a afectar, pero creemos que las tasas pueden volver a bajar rápidamente y así encarrilarse de nuevo", dijo Acevedo. "No son tasas que puedan soportar ni las pymes ni tampoco los particulares", señaló.



El dirigente empresarial dijo que la corrida del dólar se debió a una situación financiera, por la salida de capitales especulativos, y alertó que una prolongación del período de tasas altas tendrá "efectos negativos sobre el nivel de actividad".



Además, el dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, dijo que las subas del dólar y las tasas "no son un drama ni significan que estemos yendo a una crisis bruta", sino que "es necesario equilibrar las distintas variables".



"Lo que es necesario es unificar criterios y equilibrar. No me parece que sea un drama de la Argentina, ni que estemos yendo a una crisis bruta ni mucho menos, me parece que es necesario equilibrar las distintas variables", dijo Urtubey a FM La Patriada.



A su criterio, "la forma de combatir la inflación tiene que ser fortaleciendo la oferta productiva y no al revés. Las tasas de referencia altísimas superiores al 33% no condicen con la actividad productiva porque encarecen el crédito".



Indicó además que "había crónicas anunciadas. Las tasas de referencia de la Reserva Federal de los EEUU era obvio que iban a subir; todas las políticas de combatir la inflación a partir de las Lebac tienen fondos especulativos que entran y salen" y provocan "desajuste en la política monetaria".



Cronista.com.