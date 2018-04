La Canasta Básica Total aumentó casi 2 por ciento en marzo

#DatoINDEC

Una familia de cuatro miembros necesitó $17.867,28 para superar el umbral de pobreza en marzo de 2018 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) 25 de abril de 2018

Una pareja con dos hijos pequeños necesitó en marzo de $ 17.867,28 para comprar la Canasta Básica Total (CBT) que representa la cantidad indispensable de alimentos, indumentaria y servicios para no caer por debajo de la línea de la pobreza, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).La CBT subió 1,5% en marzo , y acumuló un incremento del 7,1% en el primer trimestre, y del 26,8% en los últimos doce meses, informó el Indec.En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que es la cantidad mínima de comida para no caer por debajo de la línea de la Indigencia, ascendió en marzo a $ 7.090,19 para una pareja en torno a los 30 años, con dos niños de seis y ocho años.LA CBA registró aumentos del 1,5% en marzo, del 6,7% acumulado en el primer trimestre, y del 22,3% en los últimos doce meses.El Indec informó que en el segundo semestre del año pasado, el Índice de Pobreza alcanzó al 25,7% de la población, por debajo del 30,3% de la medición de julio-diciembre del 2016, con un crecimiento del 2,9% de la actividad económica.Esto significa que, proyectado a todo el país, el número de pobres descendió de 12.300.000 a 10.400.000 personas. Son 1.900.000 pobres menos, de acuerdo a los datos proyectados de Hacienda en base a las cifras del Indec.Además, la indigencia se redujo del 6,1 del segundo semestre del 2016 al 4,8% de igual período del año pasado, lo que representa 600.000 personas indigentes menos: de 2.500.000 a 1.900.000.Esto significa que de los 10.400.000 pobres, 1.900.000 son indigentes porque no tienen ingresos para comprar la canasta básica de alimentos.