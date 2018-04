Se podrá mantener el número del teléfono fijo al cambiar de empresa

¿Qué habrá que hacer para "portar" el número?

Los números del teléfono fijo siguen hoy atados a una empresa de telefonía en particular. Por eso, si el usuario elige cambiarse a un operador que le ofrece un mejor precio o servicio, debe resignarse a perder su línea de toda la vida, la que todos sus conocidos tienen en sus agendas. La novedad es que, en menos de tres meses, esto deberá cambiar.Es porquetal como como sucede en la telefonía móvil desde 2012.Con una resolución, el Ministerio de Modernización de la Nación aprobó este mes un. Reglamentó al detalle cómo deberá ser el proceso y dio plazo hasta el 11 de julio próximo para que entre en vigencia en las ciudades más pobladas del país: Buenos Aires (código de área 11), Córdoba (351), Mendoza (261), Rosario (341) y La Plata (221).Según el cronograma aprobado, que fija metas progresivas, en diciembre el servicio deberá llegar también al resto de las capitales provinciales y a Mar del Plata, Bahía Blanca y Río Cuarto. En julio de 2019, a todas las áreas con más de 100 mil habitantes. Y en diciembre de ese año, al resto de las zonas del país donde dos o más empresas presten el servicio., destacan en Modernización.Sólo ir a una oficina comercial del nuevo operador con una fotocopia del DNI y llenar un formulario. El traspaso, según se ordenó, deberá completarse en un máximo de cinco días hábiles sin que el servicio se corte por más de tres horas.El Régimen establece que la empresa abandonada no podrá negarse a que su cliente se marche a otra con su número, incluso si tuviera facturas en mora. "El cliente deberá cancelar o acordar un plan de pago para las deudas", aclara, sin que esto "impida o retrase" el proceso de portabilidad. Además, la empresa elegida no podrá exigirle al nuevo cliente quedarse por más de 30 días. Pasado ese primer mes, podría portar su línea de nuevo a una tercera compañía."Con esta medida, entre otras, apuntamos a que mejore la competencia y las inversiones, que bajen los precios y mejore la calidad del servicio", explicó Andrés Ibarra, el ministro de Modernización. "Es esencial para la competencia", remarcan."Estamos contentos, era una deuda histórica con los usuarios", destacó, en esa línea, Ricardo Nasio, coordinador de la Comisión de Usuarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y titular de Proconsumer, la asociación de consumidores que hizo la demanda colectiva que llegó a la Corte.Pero los operadores históricos del rubro consideran, por un lado, que la medida resulta costosa de implementar, en una época en la que las inversiones deberían priorizar la movilidad. Y por otro lado, que los plazos exigidos son de difícil cumplimiento, por la complejidad técnica de adaptar sus sistemas.Las entidades de usuarios, por otra parte, lamentan que la medida haya llegado "demasiado tarde", cuando el teléfono fijo perdió centralidad. Aun así, en el país hay 70 cada 100 hogares. Y quedan más de 8.300.000 líneas activas en hogares, cifra que creció un 16% en los últimos cuatro años.1. Elegir el nuevo operador. Se podrá pasar a cualquiera de los que presten el servicio en la misma área geográfica.2. Ir a una oficina comercial. Se deberá presentar el DNI del titular de la línea, junto con una fotocopia, y llenar un formulario.3. Esperar la portación. Podrá tardar hasta 5 días hábiles. Al aplicarse, la línea podrá quedar incomunicada durante 3 horas.4. Traspaso completado. El nuevo operador comienza a cobrar por las llamadas. Para volver a cambiar, hay que esperar 30 días.