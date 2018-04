Productores porcinos piden incluir el sector en la emergencia agropecuaria

Campo en Acción Radio dialogó con Juan Pablo Cerini, presidente de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper), quien habló sobre la reunión con el Secretario de la Producción de la provincia Álvaro Gabás: "La reunión fue solicitada en virtud de la Mesa Porcina Nacional que se conformó el 21 de marzo en Rosario y de la cual participó CAPPER. Allí se dejó como objetivo reunirse con autoridades provinciales dar a conocer los principales puntos que destacamos en esa instancia. Nosotros aprovechamos la oportunidad para planearle a Álvaro Gabás nuestro reclamo por no incluir la producción porcina en la emergencia agropecuaria".



Desde la Cámara entienden que sequia tiene consecuencias directas sobre producción porcina. En primer lugar por el costo de producción debido a la suba de los precios de los granos. Además la sequía afecta directamente a la ganadería vacuna que están adelantando la venta de stock, incluso se bajó el peso permitido de vacuno y eso va a generar una sobre oferta del vacuno y en consecuencia en el precio del porcino que tiene como regulador el precio del vacuno.



Consultado sobre el valor que pagan por el animal vivo Cerini comentó: "Desde el año pasado realizamos una estructura de costos que es representativa de una granja de Entre Ríos, esa cuenta nos da casi un empate en relación al mes de marzo y en febrero había ganado apenas unos centavos. Analizando el trimestre se puede afirmar que es muy ajustado y el precio del capón no ha empezado a bajar como generalmente lo hace en invierno. Entonces si ese modelo de granja está saliendo empatado o perdiendo unos centavos, quiere decir que en el invierno la producción la va a pasar muy mal".



En tanto la respuesta del gobierno sobre la inclusión del porcino en la emergencia fue "estamos haciendo esto".



Cerini aclaró que la ley de emergencia está pensada para la agricultura, exige como requisito demostrar que la pérdida es superior al 50% de la producción media o para desastre demostrar una pérdida de más del 80%. Ahora: "tanto para granjas de cerdo, como las avícola y la ganadería vacuna ese caculo es imposible, uno no puede decir que ha sufrido una pérdida de esas características pero tampoco puede decir que la sequía no va a afectar la producción vacuna"- recalcó y agregó que el problema de raíz es la redacción de la ley que no contempla las otras actividades de la producción. El asociativismo de los pequeños productores

Este fue el primero de los planteos de la Mesa Nacional, es preocupante la situación de los pequeños productores. La granja que se tomó como modelo es de buena productividad y ya está teniendo dificultades. Ahora la producción media está por debajo de esa granja por lo que queda claro que la situación de los pequeños productores es crítica. Así lo explicó Cerini, en tanto también agregó que proponen como salida buscar distintos esquemas asociativos para trabajar y seguir avanzando. Para eso proponemos herramientas de financiación blanda que puedan fomentar esta cultura que cuesta bastante.

En este punto aclaró que no se debe olvidar que si bien hablamos de pequeñas y medianas granjas, la granja más grande en Argentina es de 12 mil madres, que en relación con EEUU, China o Brasil es una micro producción, es decir, somos todos pequeños productores comparados con el mundo. El ingreso de carne de cerdo de EE.UU a la Argentina La gestión diplomática de EE.UU llegó en el momento más oportuno para ellos que están en el medio de una batalla comercial. Desde nuestro lugar sostenemos que es inoportuno avanzar en este sentido. Ya lo dijimos el año pasado, no le encontramos lógica a la importación de determinados cortes y más aún en este año donde la reforma tributaria, la sequía, la devaluación ha generado un "coctel" de costos en las granjas que el costo de producción está muy cerca del precio de venta. Si ocurre el ingreso de mucha carne de cualquier otro país va a perjudicar más aun el mercado.



"Parecería ser que es una herramienta de negociación la apertura de mercado porcino. Determinados cortes terminan siendo negocios de nichos para los importadores y perjudican la integración de la media res y eso impacta en el precio que recibe el productor"- finalizó Cerini.