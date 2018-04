Prevén una caída del 70% en la producción de cítricos

La seca se encarnizó de manera especial con los productores de Entre Ríos. Cerca del 70% del área de cítricos dulces, que está recostada en el noreste de la provincia, a la vera del río Uruguay, fue afectada por el fenómeno y se anticipan subas de precios para las naranjas y mandarinas ante una fuerte caída de la producción.



"Desde diciembre que falta el agua en el departamento Federación. Y veníamos de dos años con excesos hídricos. Pero este opuesto perjudicó nuestros plantíos y ya comenzamos un mes más tarde la cosecha", explicó Dante Grigolato, tesorero de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER) a BICHOS DE CAMPO.



"Las primeras mandarinas y naranjas no tienen el calibre óptimo y se prevé una caída del 70% en la producción de las primeras variedades, las cuales no servirán para comercializarse en el mercado en fresco. De modo que eso irá a la industria, la cual solo paga los gastos de cosecha", describioó el dirigente de FeCiER.



Para Grigolato, "el mercado está muy deprimido y tampoco hay mucha demanda. Los mayores consumidores de cítricos son de la clase media baja, la cual está muy afectada por todos los aumentos de tarifas. A los productores nos pagan de $2 a $3 un kilo de naranjas, cuando en la góndola ese mismo kilo cuesta de $30 a $40. Siempre el productor es el último eslabón".



"Siempre pasa lo mismo. Yo no entiendo cómo ningún gobierno se puso a trabajar en el detrás de los canales de comercialización, para saber quién se queda con el grueso de las ganancias y con el esfuerzo del productor", se quejó Grigolato.