Se retoma este martes la actividad bancaria tras el fin de semana extra largo

Fueron cinco días con complicaciones para conseguir efectivo por el fin de semana extra largo en ocasión de Semana Santa y el feriado por el aniversario de la guerra de Malvinas. Los bancos salieron con un operativo de emergencia para reponer dinero durante todos estos días pero, así y todo, costó muchísimo localizar una terminal que diera cash.



Para colmo, la semana pasada la Bancaria amenazó con un paro para este martes 3 de abril. Lo agitó durante varios días pero finalmente el miércoles último anunció cuándo será la huelga de 24 horas: este viernes 6 de abril.



Si bien el gremio convocó a la huelga en respuesta al estancamiento de la discusión paritaria del sector, la supeditó a cómo avancen las negociaciones esta semana con las cámaras del sector. Si no hay acuerdo, habrá paro este viernes.



El secretarios general y el vocero de La Bancaria, Sergio Palazzo y Eduardo Berrozpe, respectivamente, advirtieron que la medida de fuerza se realizará "si no se alcanza un acuerdo paritario definitivo" luego del fin de semana largo de Pascuas.



Antes las consultas que llegaron a Elonce TV, se aclara que el paro previsto para este martes 3 de abril y miércoles 4 de abril ante "la situación de esa entidad financiera y la situación previsional de su personal" se realizará en el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro).



No obstante, desde la seccional Paraná de La Bancaria habían anunciado que se plegaban a la medida de fuerza que iba a ser convocada para este viernes.



"Se demostró paciencia y los índices de precios son contundentes, por lo que la propuesta empresaria no alcanza", concluyeron los dirigentes sindicales.



Los bancos propusieron "una disminución del 50% de varios ítems -entre ellos el bono anual por el Día del Bancario-, la eliminación de una suma percibida de forma histórica a principios de año y el pago de solo un adelanto del 7% en cuatro o cinco tramos".