Bancarios realizarán asambleas la próxima semana y luego harán paro

El secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, denunció en el Ministerio de Trabajo "la total y absoluta provocación empresaria, que frustró una nueva ronda de negociación paritaria", y explicó que "las cámaras patronales ofrecieron una propuesta de mejora salarial inferior a la formulada hace dos semanas", por lo que el sindicato decidió retomar el plan de acción, que incluirá otra huelga nacional.El plan de lucha será retomado con asambleas informativas nacionales el lunes, martes y miércoles próximos en la totalidad de los bancos públicos y privados, en tanto la semana entrante la conducción gremial decidirá la fecha de una nueva huelga general.En una improvisada conferencia de prensa ofrecida en las puertas de la dependencia laboral de la Avenida Callao al 100, Palazzo denunció que la representación patronal propuso "una oferta salarial inferior a la formulada con anterioridad, con la disminución del 50 por ciento de varios ítems -entre ellos el bono anual por el Día del Bancario-, la eliminación de una suma percibida de forma histórica a principios de año y el pago de solo un adelanto del 7 por ciento en cuatro o cinco tramos", todo lo cual fue rechazado."La provocación fue total. En principio, la representación sindical debió aguardar en Trabajo dos horas la llegada de asesores y empleados de estudios jurídicos porque los dueños de las cámaras no vinieron a dar la cara. Se trata de los mismos personajes que le robaron al pueblo en 2001 con el famoso corralito", puntualizó el sindicalista.Palazzo, quien fue acompañado por el secretario de Prensa Eduardo Berrozpe, y la titular de la filial Buenos Aires del gremio, Alejandra Estoup, entre otros dirigentes, responsabilizó de forma "absoluta" por el fracaso de la negociación paritaria al titular del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, que solo se dedica al "ajuste brutal", dijo.Palazzo confirmó que habrá "serias dificultades" el lunes, martes y miércoles para atender al público en los bancos porque las asambleas informativas se realizarán en todo el país en pleno horario laboral, y añadió que la conducción debatirá hacia principios de la semana próxima respecto de la fecha de convocatoria de un nuevo paro nacional."Los titulares de las cámaras empresarias responsabilizan a Sturzenegger en las charlas privadas por el fracaso de la negociación. Pero luego no vienen a dar la cara en Trabajo. Es una real provocación y una lástima, porque se había avanzado bastante con algunos funcionarios de la cartera laboral y, ahora, ello fue frustrado", puntualizó Palazzo.El también líder de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) sostuvo que la Bancaria fue "harto prudente" y que lleva varios meses negociando, por lo que el nuevo paro nacional será como siempre "contundente", reafirmó el dirigente sindical."Claro que estamos enojados", dijo Palazzo ante una consulta periodística, y añadió: "¿Quién no se enojaría ante una oferta patronal que solo reduce los salarios"?, preguntó.Además, adelantó que la nueva huelga nacional, cuya fecha será determinada la semana próxima, será acompañada por marchas y movilizaciones en todo el territorio.Palazzo denunció que de forma paralela a "la provocación patronal en las negociaciones paritarias", los bancos percibieron ganancias en enero último del 59 por ciento más respecto de igual mes del año anterior, por lo que los calificó de "absolutos caraduras".Por último, el líder bancario denunció también que las patronales desconocen de forma absoluta "los fallos judiciales que ordenaron aplicar sobre los salarios la cláusula gatillo de 2017 de forma inmediata sobre los ingresos de enero, febrero y marzo", concluyó.