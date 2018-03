Los vehículos chinos siguen ganando mercado en Argentina: llega una nueva marca

Shineray es una marca especializada en utilitarios, perteneciente al gigante automotriz asiático Brilliance, y en una primera etapa ofrecerá una gama compuesta de cuatro modelos, entre vehículos comerciales y de pasajeros.



Se trata de los modelos T30 Cabina Simple (US$ 15.550) y T32 Cabina Doble (US$ 16.700), X30 Furgón (US$ 16.900) y X30 Van (US$ 18.800).

La marca ya cuenta con concesionarios oficiales en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Rosario, Chubut, Tierra del Fuego y Bahía Blanca, en los que ya se venían comercializando camiones DFM y JMC.



De acuerdo a la expectativa comercial que expresaron los exportadores, se anticipa la expansión de la red de concesionarios a Salta, Tucumán, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires.



"Estamos convencidos que Shineray tendrá una excelente repercusión en nuestro mercado. Hoy existe una gran demanda de este tipo de vehículos, para todos aquellos que necesitan un vehículo utilitario confiable, de carga y durable como también con un diseño innovador", afirmó el director comercial de Ralitor, Fernando Marino.



Shineray mantiene asociaciones con automotrices globales como BMW y Renault para la producción de modelos de esas marcas para su mercado interno chino.