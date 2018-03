Será más caro acceder a un crédito hipotecario: Las tasas banco por banco

Los préstamos hipotecarios vienen creciendo con fuerza en el último año y los últimos datos de febrero lo reafirman. El crecimiento interanual ha sido del 132,93% y se mantiene constante siendo hoy la línea con más crecimiento en comparación con un año atrás.Los ajustables por inflación/UVA, durante febrero continuaron en alza, representando una suba del 6,78% respecto al mes pasado, acumulando un stock total al cierre de febrero 2018 de $ 154.698 millones indicaron desde First Capital Group.Sin embargo,"Después de la explosión que tuvo durante todo el año pasado donde se produjo su despegue, este no será un año fácil debido a que será más caro acceder a un hipotecario, debido a la suba de tasas por parte de los Entidades otorgantes. Por otro lado, también podría condicionar su crecimiento el fondeo de los Bancos, ya que", argumentó Guillermo Barbero, socio de First.Al ser ajustados por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), unidad de medida que se actualiza en base al Índice de Precios, la cuota inicial es mucho más baja que en un crédito hipotecario convencional y siempre se mantiene como una porción estable de los ingresos. El cliente que accede este tipo de préstamos paga una tasa que es fija (de acuerdo a si se es cliente o no cliente) más el UVA que informa el Banco Central diariamente.En este contexto, un informe del diariohace unde las entidades financieras.-En el caso dellos préstamos en UVAs para los destinos adquisición, cambio y ampliación, refacción o terminación de vivienda ofrece una tasa de 5,50% TNA fija para los clientes y del 7% TNA fija para los que no son clientes.-Enla tasa que ofrece es más elevada en comparación con la entidad anterior y hace una diferencia en base a la zona en donde se quiera comprar la unidad. El súper préstamo hipotecario UVAs ofrece una tasa fija (TNA) de 5,95% para los clientes del banco que depositen su sueldo y que estén en CABA, Pcia de Buenos Aires, Sgo del Estero, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Salta, Santa Fe, San Juan y Misiones. Y para los clientes en el resto del país la tasa fija (TNA) es de 6,95%.Los clientes de Santander que no depositen su sueldo tendrán una tasa fija (TNA) de 7,70% para CABA, Pcia de Buenos Aires, Sgo del Estero, Mendoza, Córdoba, Tucumán Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Salta, Santa Fe, San Juan y Misiones. Mientras que los que se encuentren en el resto del país acceden a una tasa fija (TNA) de 8,70%.-En el, al igual en el resto de las entidades, hacen una distinción sobre las tasas para clientes y no clientes. En el primer caso el interés ofrecido para la línea UVAs para vivienda permanente es de 6,95% TNA y para los que no tiene acreditado su sueldo el tipo de interés es de 8,25% TNA.-Elofrece a sus clientes que tengan depositado el sueldo una tasa de 8,5% TNA mientras que para los que no son clientes la tasa es del 9,5%. En este caso las tasas ofrecidas también son para la línea de créditos hipotecarios para ocupación permanente en UVAs.otorga para sus préstamos UVAs una tasa de 7,5% para los clientes de la entidad y del 8,5% para los que no depositen su sueldo. En los dos casos la tasa a la que se hace referencia es la Tasa Nominal Anual (TNA).en su página web hace la diferencia entre clientes con y sin 'Cross-sell' (habilitados para que la entidad le ofrezca otros productos además del préstamo hipotecario). Para el caso de las personas que tienen habilitada esa opción la tasa TNA de los créditos UVAs para vivienda permanente es de 5,4%, mientras que para los que sólo desean el préstamo pero no quieren otros servicios de la entidad el interés es de 6,4%.ofrece una gama de tasas para estos préstamos más variada que el resto de las entidades descriptas. Si cobra los haberes en el banco y contrató el paquete de productos: la tasa nominal anual fija es 7,90% sobre el capital ajustado. En caso de cobrar los haberes en el banco y no contratar el paquete de productos: la tasa nominal anual fija es 8,90% sobre el capital ajustado. Por otra parte, si no cobra los haberes en el Banco pero contrató el paquete de productos: la tasa nominal anual fija es 8,90% sobre el capital ajustado. Por último si no cobra los haberes en el Banco y no contrató el paquete de productos: la tasa nominal anual fija es 9,90% sobre el capital ajustado.en su página web aclara que para los préstamos UVAs para vivienda de ocupación permanente la tasa ofrecida para 'Clientes Exclusive' con acreditación de sueldo es de 5,95% TNA, mientras que los que solicitan el préstamo pero no tienen su sueldo depositado el interés es de 8,5%.ofrece para los clientes que depositan su sueldo en esa entidad una tasa de prestamos UVA 5,90%. Para los clientes del Mercado Abierto la tasa UVA es de 7,90%. Los clientes del plan Selecta cuentan con la posibilidad de tomar créditos UVA para segunda vivienda. El monto máximo del préstamo UVA puede llegar a los $ 16 millones.