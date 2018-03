Mientras la sequía se agudiza, la tonelada de soja se paga $ 6.300

El mercado de granos local en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) dio lugar el jueves a ofertas de compras dispares y buen nivel de negociaciones.



Por soja, las fábricas de la región mantuvieron su propuesta de compra por la mercadería con descarga hasta el 15 de marzo, ofreciendo $ 6.300 la tonelada.



En el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de Soja Fábrica Mayo´18 cotizó a u$s 306,6 la tonelada.



Mientras que el precio ofrecido por trigo con entrega en marzo ascendió a u$s 182 la tonelada y la oferta por maíz abril alcanzó los 175 dólares la tonelada.



Por su parte, el mercado de Chicago ajustó con subas: Los futuros de soja y maíz finalizaron la jornada con ganancias, impulsados por las condiciones climáticas adversas para ambos cultivos en Argentina.



Por su parte, los futuros de trigo cerraron con subas, ante la preocupación por las malas condiciones climáticas para el cereal en Estados Unidos.



La soja ascendió un 1,2% a u$s 385,57 la tonelada, su mayor nivel en más de un año y el trigo trepó 4,33% (u$s 7,72) y se ubicó en los u$s 185,74 por tonelada, mientras que el maíz escaló 1,13% (u$s 1,67) y se comercializó al final de la jornada a u$s 149,11 dólares la tonelada.