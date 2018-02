Las reservas hoteleras rondan el 90% en principales destinos turísticos

Los centros tradicionales de vacaciones y para feriados extensos como éste -de cuatro días-, con gran capacidad hotelera, como Mar del Plata, San Carlos de Bariloche, Córdoba y Mendoza, registraban una alta tasa de ocupación pero aún no completa.





En otros destinos con menor disponibilidad de alojamiento, las reservas habían colmado o sobrepasado la capacidad, en especial en destinos carnavaleros, como el caso de Tilcara, en Jujuy, o Gualeguaychú, en Entre Ríos.



De esa manera, el mayor destino turístico provincial del país, Mar del Plata, inicia el fin de semana largo con una ocupación del 92% de sus 66.000 plazas registradas, según datos de su Asociación Hotelera y Gastronómica y del Ente Municipal de Turismo de General Pueyrredón.



Del otro lado del país, la ciudad andina de Bariloche tenía reservado el 90% de sus casi 30.000 camas hoteleras, con lo que ratifica su posicionamiento como destino para la temporada estival, además de ser el principal centro invernal de América Latina.



También hay provincias enteras con alto nivel de reservas, como Córdoba y Entre Ríos, ambas con 95%, aunque es mucho mayor el número de turistas en la primera, que cuenta con más de 130.000 plazas, mientras en territorio entrerriano hay unas 30.000, que pueden llegar a 50.000 con las extrahoteleras.



En estas festividades, Entre Ríos se destaca desde hace años por su Carnaval del País, en Gualeguaychú, convertido en un gran polo para el turismo en la provincia y sobre buena parte del país.



En todos los valles cordobeses, numerosas localidades superaban el 100% de reservas, según la Agencia Córdoba Turismo.



Su titular, Julio Bañuelos, consideró entusiasmado que "este fin de semana extra largo será el mejor de todos los que habrá en el año, incluso superando a lo que pueda suceder en Semana Santa".



Jujuy, que dispone de unas 11 mil camas para el turismo, tenía garantizada la ocupación del 85%, en gran medida gracias a los pueblos de la Quebrada de Humahuaca donde se celebra el carnaval andino, que es uno de los más atractivos y tradicionales del país.



En esa zona, se destaca Tilcara, que ofrece una fiesta carnestolenda con todos los rituales ancestrales de la zona, y tenía colmada su capacidad de unas 2.000 plazas para el fin de semana, por lo que derivaban turistas a Humahuaca (1.300 camas) y otras localidad de la Quebrada, que en total puede albergar unas 6.000 personas.



En Cuyo, Mendoza tenía reservas hoteleras por el 70% de sus 35.000 plazas, y si bien no es una provincia que destaque por sus fiestas de carnaval, cuenta con festejos departamentales y de colectividad, además de las típicas del turismo aventura y viñedos.



Por ello la zona sur presenta un 80% de ocupación, debido a que en estos días se celebra en Malargüe la tradicional Fiesta del Chivo, en tanto el Valle de Uco y Alta Montaña tenían 70% y el Gran Mendoza, 67%.



En la misma región, San Luis no dio una cifra global pero informó que el 80% de sus localidades turísticas tenía ocupación del 100% para este fin de semana.



El titular del Programa Turismo de la provincia, Ariel Gómez Arroyuelo, quien suministró esos datos sostuvo que "se espera un fin de semana largo récord en lo que va del año".



Fuente: Télam.