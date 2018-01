El dólar cortó la racha de cinco subas y bajó seis centavos: Cerró a $19,16

Luego de cinco alzas consecutivas, el dólar cayó seis centavos este jueves a $ 19,16 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realizó ámbito.com, por órdenes de venta de inversores que continúan posicionándose en Lebac.



El billete descontó parte de la baja registrada en la víspera en el mercado mayorista, donde este jueves la divisa rebotó y subió un centavo y medio a $ 18,895.



La divisa norteamericana tuvo un comportamiento menos volátil y exhibió un recorrido menos sinuoso que el de días anteriores. El empuje de la demanda, en este sentido, se notó desde el comienzo de la jornada produciendo un avance de la cotización que alcanzó en este primer tramo los máximos al operarse en los $ 18,91.



Los ingresos desde el exterior se acentuaron moderadamente al promediar la sesión y generaron un recorte en la suba del tipo de cambio haciéndole tocar mínimos en los $ 18,85. Desde ese momento, el dólar entró en un sendero de relativa estabilidad que lo mantuvo con fluctuaciones muy acotadas hasta que en el último tramo algunas órdenes de compra impulsaron una nueva suba que lo llevó al nivel visto en el cierre. El volumen negociado fue de u$s 715 millones.



"En las dos últimas ruedas, el tipo de cambio pareció encontrar un punto de equilibrio que lo acomodó en un rango situado entre los $ 18,72/18,92 en un escenario que no mostró los saltos bruscos del comienzo de la semana. Sin embargo, con sola una rueda hábil para terminar la presente semana el dólar acumula una suba de 18 centavos respecto del viernes pasado, una recuperación casi equivalente a la pérdida sufrida en la semana anterior que lo coloca otra vez en los niveles de fin de la primera semana del año", detalló el analista Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.



Desde ABC Mercado de Cambios, estimaron que "los inversores siguen vendiendo la divisa para colocar los pesos en el mercado secundario de Lebac, para optimizar el negocio financiero por la alta tasa de interés, con un dólar bastante estable y que alienta a los operadores a tomar el riesgo".



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó en baja pactándose a un promedio del 26,5%TNA y en "swaps cambiarios" se pactaron u$s 179 millones para el viernes y el lunes.



En el mercado secundario de Lebac, se operaban el equivalente de pesos negociados por un total de u$s 620 millones, siendo el plazo de 34 días pactado al 27%TNA y a 272 días al 25,35%TNA.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 645 millones, casi el 50% se negoció para fin de enero a $ 19,033 con una tasa implícita de 24,25% TNA, y el plazo más largo fue julio, que cerró a $ 20,9350 al 20,6% TNA.



En la plaza paralela, por su parte, el blue subió dos centavos a $ 19,62, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" aumentó apenas un centavo a $ 18,95.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron 125 millones hasta los u$s 63.379 millones.