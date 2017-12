Diamante: Partió hacia Brasil un buque con 20 mil toneladas de trigo

En el marco de la reactivación portuaria impulsada por el gobernador Gustavo Bordet, el buque Handymax carga 20.000 toneladas de trigo con destino a Brasil en la terminal privada en el puerto de Diamante. Además, hay negociaciones avanzadas con varias empresas para operar desde el muelle provincial.



Si el calado lo permite, la empresa prevé el arribo de al menos un barco más de trigo para antes de fin de año al puerto de Diamante. El puerto de Diamante cuenta con dos muelles, uno público que es el Nº 7 y otro privado que es de Cargill.



El titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Carlo Schepens, indicó que "hay una decisión política muy firme del gobernador que derribó una barrera que debe haber tenido aproximadamente 20 años entre el sector público y privado".



Resaltó que "tomó la decisión firme de que esto era un absurdo y había que ponerlo a trabajar y así lo hizo, también el aporte económico que hizo la provincia junto con el sector privado para que los productores y la comunidad se vean beneficiados".



"Lo que el Estado hace es garantizar la navegabilidad, como parte de la política que nos encomendó el gobernador Bordet", insistió, e invitó a empresas a continuar operando en el puerto diamantino.



"Para volver a poner un puerto en la lista de las navieras hay un tiempo que, aunque no está cuantificado, se estima es de aproximadamente dos años. Este primer año estamos conformes porque los resultados han sido importantes, llevamos cinco ultramarinos, el primero salió con 38.000 toneladas que no tuvo que recargar, y esperamos que continúe el acompañamiento del sector privado", detalló.



Actividad plena



Por su parte, el titular del Ente Autárquico Puerto Diamante, Luis Stello, aseguró que "el proceso de reactivación portuaria en Entre Ríos es una actividad continua", en ese marco, el ingreso del buque "es una demostración cabal de esto, ya que es el quinto buque que entra en el puerto de Diamante, con bandera panameña, está cargando trigo con destino a Brasil".



Stello destacó que es la "impronta que se trabajando, a partir de una estrategia definida concretamente por el gobernador Gustavo Bordet, le estamos dando actividad plena y trabajando para que el año que viene esa cantidad se duplique y se pueda pensar en una actividad sostenida".



Indicó asimismo respecto del dragado, que "es sin duda uno de los grandes esfuerzos que ha hecho la provincia de Entre Ríos, la provincia apuesta concretamente a la producción, al beneficio y mayor rentabilidad a partir de invertir en la logística de los puertos para la producción entrerriana, que tiene que generar sus resultados".



Detalló que el barco llegó el martes y estaría saliendo con destino a Brasil este jueves, está cargando 20.000 toneladas de trigo, "a esto hay que sumarle que se ha hecho alguna operatoria por barcazas, la última que vino la semana pasada sacó 10.000 toneladas más, es decir que estamos en pleno tiempo de cosecha sacando 30.000 toneladas de trigo desde este puerto".



Dijo también que la idea es "ofrecer el puerto a las distintas empresas que puedan operar y trazar la logística que mejore la rentabilidad en la productividad y a partir de eso generar ese círculo virtuoso de que se reinvierta a partir de la mayor ganancia en la región".



Por último, comentó que "ha habido muchas empresas que han venido a tomar contacto con el puerto de Diamante, y con algunas tenemos algún tipo de negociación avanzada para poder operar concretamente desde el muelle provincial nº 7 eso, sin perjuicio de que ya hay una empresa que si bien su objeto principal no es estrictamente fluvial, también está vinculada a lo fluvial porque se va a dedicar a la limpieza de barcazas".