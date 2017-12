El dólar trepó cinco centavos y cerró a $ 17,63

Con un importante aumento de volumen, el dólar subió este lunes cinco centavos a $ 17,63, con lo que cortó una mini racha de dos bajas consecutivas, según el promedio que realiza.



El billete acompañó el recorrido del segmento donde operaran bancos y agentes del comercio exterior, en el que la divisa arrancó la rueda con un descenso de cuatro centavos pero terminó con un alza de 13 centavos a $ 17,38.



La divisa operó con tono firme y sostenido luego de un comienzo de debilidad que lo había llevado a cotizar por debajo de los valores anotados en el final de la semana pasada. Los precios tuvieron una reacción positiva a las órdenes de compra instaladas desde media mañana y respondieron con un escalonamiento alcista que se mantuvo hasta el final.



Los mínimos se anotaron en los $ 17,23 a poco de comenzada la jornada como consecuencia del remanente de una oferta inercial que pareció seguir los pasos de la semana pasada. El surgimiento de órdenes de compra de mediana magnitud alteró la tendencia y fortaleció la cotización del dólar que exhibió una suba persistente que le hizo tocar máximos en los $ 17,375 en los momentos finales de la sesión.



El analista Gustavo Quintana señaló que "la primera semana plena de diciembre comenzó con un dólar recuperándose de la caída de los cinco días previos debido a la presión ejercida por la demanda" e indicó que "los precios volvieron a niveles del 24 de noviembre y se acomodaron otra vez en un rango que fijó un piso definido por encima de los $ 17,32". El volumen negociado subió un 27% a u$s 756 millones.



En el mercado de dinero, pese al aumento de la demanda, se hicieron inversiones por u$s 535 millones -equivalente de los pesos colocados- en el mercado secundario de Lebac que a 16 días se pagó 29,40% TNA y a 254 días 29,60%TNA.



"Los bancos, empresas y fondos de inversión continúan posicionándose en pesos por la alta tasa de interés, a pesar de los pagos al exterior realizados este lunes", indicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



Asimismo, el dólar en el mundo se apreció por expectativas de que los recortes impositivos de Estados Unidos estimulen el crecimiento económico, lo que avivaría la inflación y reforzaría los argumentos para seguir subiendo las tasas de interés cuando la Fed se reúna el 12 y el 13 de diciembre.



Durante la rueda, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que los agroexportadores liquidaron la semana pasada US$ 369 millones por sus ventas al exterior, con una suba del 3%, en comparación con igual período de un año antes. En relación con los cinco días previos, los ingresos repuntaron un 112%.



En tanto, el blue subió seis centavos a $ 18,07, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" ascendió ocho centavos a $ 17,37.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 466 millones, el 35% fue en "roll-over" de diciembre a $ 17,71 a enero a $ 18,105 con una tasa del 26,2%TNA. El plazo más largo fue junio, que cerró a $ 19,804 con una tasa de 24,8%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron u$s 52 millones hasta los u$s 54.852 millones.