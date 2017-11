Se encarecieron 20% los créditos por UVA en lo que va del año

Los retoques

Aunque la UVA que convirtió los créditos hipotecarios en un boom de demanda se encareció al menos 20% en lo que va de 2017, la figura se trasladó a préstamos personales y hasta vehículos.Ahora, los bancos que comercializan el producto estrella del año con un diferencial de tasa, comenzaron a actualizarla en hasta 2 puntos para no perder frente a la inflación ni ceder terreno ante las Lebacs, aunque sin temor acerca de un probable impacto negativo en el mercado.La cotización de la UVA arrancó el año en $ 17,47 y ya en junio había trepado a $ 19,30, para llegar a esta altura del año en $ 20,80. Es la base desde la cual se encarece con el adicional de tasa que le garantiza la rentabilidad inicial a los principales operadores, y empieza a sentirse parcialmente en los hipotecarios y un poco más en préstamos para otros fines.Al estilo YPF en el mercado de combustibles, el Nación es referente y nadie quiere quedar rezagado. Precisamente, aunque en Buenos Aires se habla de hasta 7 puntos adicionales, el banco con respaldo estatal en Mendoza conserva por ahora el interés para asegurarse spread (3,5 y 4,5 puntos respectivamente, según sean o no clientes), pero ajustó 1,5 para UVA aplicado a libre destino y 0 Km.Si bien hubo "retoques" en casi todas las modalidades, desde el Nación, con $ 1 millón de promedio de otorgamiento, defienden sus 1,5 puntos de ventaja frente al resto de la oferta privada de hipotecarios UVA, que ya superó el 7 adicional.En el resto de los productos, la diferencia está en ser cliente. Para préstamos libre destino, quien tiene cuenta pagaba UVA más 5,5 y ahora 7,5 puntos, mientras que el público en general pasa de 7 a 8,5 puntos.Algo similar ocurre con la financiación de vehículos. En el caso de los 0 Km (hasta $ 1 millón), el cliente solicitante tendrá que pagar UVA más 6,9% (antes 5,5%), y si aspira a un usado (hasta $ 500 mil), 8,5%.De todos modos, ningún producto se salva en la carrera frente a la suba de la tasa de referencia de Lebacs. Por eso el Nación busca hacer más atractivos los Plazos Fijos, y también modificó en 2% el interés de créditos cartera general: para la banca empresas significa ir al 17%, y en el caso de tarjetas, del 28% al 30%.Respecto a la competencia con los préstamos hipotecarios convencionales, a pesar de la abrumadora adhesión a los UVAs, la entidad pública mantiene vigente la línea convencional (Nación Tu Casa). La misma implica un 14% fijo los tres primeros años, luego variable, y hasta 16%, según la condición del solicitante."Aunque la diferencia en el monto de la cuota puede llegar a ser del doble, hay clientes para todo. Quizás en la actualidad le conviene más a quien tenga un buen nivel de ingresos, pero en general el cálculo que decide gestionar o no un crédito pasa mayormente por la cuota", analizó el gerente comercial Banco Nación, Fabián Ruggeri.La cuenta es simple: la actualización no modifica mayormente la cuota, pero indexa el capital, dado que a una inflación que ronda el 22% puede trepar a 29% ó 30% equivalente con el nuevo plus. Sin embargo, las fuentes consultadas de los distintos bancos aseveran que la accesibilidad a un crédito puede más, y que la demanda, a pesar de todo, no acusa recibo ni se resiente.El BBVA Francés ajustó recientemente en 100 puntos básicos los hipotecarios UVA. En línea con el criterio general aplicado en el sistema, hay un diferencial de 2% a favor de los clientes.Así, los que acreditan sueldos pasaron de 4,9% a 5,9%, mientras para el resto de los clientes significa un salto de 6,9% a 7,9%. "Entendemos que, por ahora, estamos a nivel del mercado", argumentaron desde el Francés.Por su parte, en el Banco Galicia se preparan para cerrar el cerco en torno a los 7,9 puntos: "Algunos bancos ya lo aplicaron, y si bien no hay nada oficial aún vamos a ponernos en sintonía con el sistema", advirtieron.Nadie niega el fenómeno. La demanda de hipotecarios UVA creció 80% el último año para el Galicia, que tampoco se mantuvo ajeno a una actualización general de la cartera: le suma un par de puntos a empresas y coloca los plazos fijos, con una tasa variable, en torno al 24% anual.Uno de los últimos en incorporar la modalidad UVA a su oferta, el Credicoop está entre los que habitualmente morigeran los ajustes promedio del sistema. Por eso sumó apenas 0,20 puntos a la tasa vigente, que desde la semana última quedó en 5,90% y 8% respectivamente para el banco cooperativo, que también registra un nivel de otorgamiento interanual de préstamos hipotecarios de entre 70 y 80% y una media de $ 2 millones aprobados, indicóSegún su gerente zonal, Miguel Santandreu, "no es sano que crezca la tasa, pero somos contemplativos con promociones que están por debajo de las tasas de Lebacs, por la vocación y la política del banco. Esto tiene mucho que ver, por eso cuidamos mucho tanto la pasiva como la activa y sobre todo la rentabilidad de las pymes".A la hora de explicarlo, Santandreu coincide en que inflación y Lebacs tiran hacia arriba a ambas tasas. Con el mismo criterio, el banco aplicó 1 punto a su cartera de cheques y 0,50% en plazos fijos (los mayoristas pagan hasta 23% anual) "como parte de una tendencia levemente alcista, que de todos modos no se compensa con un punto de préstamo", a juicio del ejecutivo.