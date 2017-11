Causa Waigel: Cómo participar del remate de mercaderías e inmuebles

En el marco de avance de la causa de quiebra de la firma Miguel Waigel y Cía. S.A., días pasados se confirmó que el próximo 19 de diciembre habrá un importante remate, que permitirá recaudar fondos considerables para la masa de acreedores.Este miércoles, el martillero designado en el proceso judicial, Julio Barbagelata, precisó a FM Estación Plus: ", a las 08:30, en el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo, sito en Av. Independencia Nº1521 de esa ciudad".. Quien gana la puja debe abonar en el acto el precio de compra más IVA (21%), el 10% más IVA (21%) de honorarios del martillero y el 1% de Impuesto de Sellos"., encontrándose en tal acto munidos de su DNI. El martillero destacó que "quien no se inscriba no podrá comprar".Los futuros compradores o interesados, tendrán la posibilidad de conocer con anterioridad al remate el estado de los bienes y elementos posibles de adquirir, para lo cual se fijaron fechas de exhibición: "La mercadería depositada en el Parque Industrial -ex Hormigonera- podrá ser revisada el día 6 de diciembre, de 10:00 a 14:00; y la depositada en calle Urquiza casi esquina Güemes de Crespo, el día 7 de diciembre, en el mismo horario", informó Barbagelata.