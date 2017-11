El pacto fiscal incluye "premios y castigos", ratificó Dujovne

Política Cómo se tratarán en el Congreso los proyectos de reformas del Gobierno nacional

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que el pacto fiscal "prevé premios y castigos para cumplidores e incumplidores", y garantizó que ese instrumento, que aún debe ser aprobado por el Congreso, estará "en plena vigencia" desde el primero de enero próximo."El primero de enero tendremos la plena vigencia del pacto fiscal y se eliminarán las aduanas interiores de la Argentina. Hemos alcanzado un acuerdo ordenador de las relaciones fiscales entre las provincias y la Nación", sostuvo el funcionario.El jefe del Palacio de Hacienda reconoció que los cambios "no los vamos a notar ahora, es algo que vamos a notar dentro de treinta o cuarenta años".En cuanto a la situación de la provincia de Buenos Aires, el funcionario advirtió que "es una provincia que vive una situación muy injusta, donde produce 38% de los recursos tributarios de la Argentina pero recibe el 20% de los recursos por coparticipación, por un Fondo del Conurbano que no recibían los bonaerenses".Además, el ministro destacó que el pacto "incluye la ley de Responsabilidad Fiscal, que prevé premios y castigos para cumplidores e incumplidores. Establece pautas en términos de crecimiento del gasto y de convergencia hacia el equilibrio presupuestario, no permite que las provincias que no cumplen con su responsabilidad emitir deuda."También establece que el Gobierno tiene que tener en cuenta el cumplimiento o no cumplimiento de las provincias cuando distribuye los fondos presupuestarios que ejecutan las provincias", enfatizó.