Las dudas del Calendario 2018: Los feriados puente y los días no laborables

Política El gobierno definió qué días serán feriados puente en 2018 y 2019

El Gobierno fijó hoy como nuevos días no laborables "con fines turísticos" para el año que viene el 30 de abril, el 24 diciembre y 31 de diciembre, los tres lunes previos al Día del Trabajador, a Navidad y a Año Nuevo.De esta forma el año que viene habrá tres fines de semana largos para incentivar el turismo. La duda surge porque la ley no habla de feriado puente sino de "día no laboral". Las tres fechas elegidas por la Nación no tendrán el rango de feriado nacional sino que serán como el Jueves Santo.Los feriados se consideran como un domingo, es decir, si se trabajan se pagan doble y -dependiendo del convenio de cada rubro- en algunos casos se devuelven.La ley 20.744 de Contrato de Trabajo es clara: "En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En dichos días los trabajadores que no gozaren de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aún cuando coincidan en domingo. En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual". Es decir, que los empleados que trabajan a un día feriado cobran doble.En cambio, los días no laborales se trabajan si el empleador decide que se trabajen y se pagan como un jornada laboral normal."En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador", dice el texto de la ley.Entonces, no trabajan los empleados estatales, bancos, seguros y actividades afines. El resto tiene dos opciones: si el patrón decide trabajar, se paga el día simple; si se da el día libre, se paga el día normal.De esta forma el Gobierno se aseguró el turismo porque hay una gran masa de trabajadores que disfrutarán del día no laboral y tendrán fin de semana largo pero otros deberán asistir a sus lugares de trabajo si los empleadores deciden abrir.