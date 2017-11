Para CAME, gravar la renta financiera "le daría equidad al sistema tributario"

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sostuvo hoy que el impuesto a la renta financiera "le daría equidad al sistema tributario", pero recomendó "monitorear su impacto en las tasas de interés que pagan las pymes"."Gravar la renta financiera es una medida que venía siendo solicitada por CAME y le daría equidad al sistema tributario. Pero se debe monitorear su posible impacto en la tasa de interés que pagan las pymes y en la disponibilidad de financiamiento", sostuvo la entidad.Para el presidente de CAME, Fabián Tarrío, el proyecto de reforma tributaria que elaboró el Gobierno "permite incentivar la producción, aunque algunas de las medidas merecen un debate profundo y con activa participación de los sectores involucrados de todo el país"."El proyecto tiende a reducir costos fiscales entre distintos tributos y contribuciones patronales, dando un alivio al sector productivo. Sus puntos sobresalientes son que incentiva la reinversión de utilidades mejorando la inversión y la competitividad", añadió el dirigente.No obstante, advirtió: "vemos con preocupación que en el texto difundido no se hace mención a políticas diferenciadas orientadas a las pymes y las provincias fronterizas, que enfrentan en la actualidad un problema de competitividad, e inquieta el impacto sobre las economías regionales".Además, señaló: "lamentamos que no se haga mención de la devolución de saldos a favor de diversos impuestos nacionales que las pymes venimos acumulando desde hace años, y que además en muchos casos, no permiten una compensación entre impuestos, y menos aún con conceptos de seguridad social -y que tampoco tienen actualización alguna- a diferencia de las deudas impositivas de las pymes con el Fisco".Por último, consideró que establecer que el impuesto al cheque se pague a cuenta de Ganancias "es una excelente medida, ya implementada a través de la Ley Pyme en un 100% para micro y pequeñas; y 50% para medianas"."CAME propicia que sean incluidos los monotributistas, que como no pagan Ganancias, no pueden deducirlo", añadió.