El dólar cedió ocho centavos y cerró en $ 17,85

Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa descendió también ocho centavos a $ 17,56.



Los rendimientos de corto plazo (con vencimiento en 13 días) se ubicaron en el 28,05% anual y los retornos a 258 días, al 28,6%, luego de que en la jornada previa aumentaran a partir de una intervención del Banco Central. Además, los bancos volvieron a efectuar operaciones de "swaps cambiarios" por u$s 226 millones, récord del año, para tomar y/o colocar fondos en pesos con el uso de compra-ventas de la divisa en el mercado de cambios, para liquidar en las próximas jornadas.



El analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que "el negocio por ahora seguirá siendo colocar los pesos resultantes de la venta de la divisa norteamericana en todas las opciones en moneda local que existen en el mercado de dinero, a distintas fechas".



La baja se produjo, además, cuando el dólar a nivel mundial cede a su mínimo de una semana frente a una canasta de monedas, después de que los republicanos en la Cámara de Representantes hicieron públicas sus propuestas para reformar el código tributario de Estados Unidos.



El proyecto pide recortar el impuesto de sociedades del 35 al 20 por ciento y reducir el número de tramos para las personas de siete a cuatro: 12, 25, 35 y 39,6 por ciento, que es el máximo actual y sería preservado. Analistas dijeron, en este sentido, que es improbable que las propuestas presentadas consigan el apoyo suficiente en el Congreso y que tengan un impacto significativo en la economía estadounidense.



En este contexto, el índice dólar cayó a 94,411 puntos, su nivel más bajo desde el 26 de octubre. Antes había subido, acercándose a su nivel más alto desde mediados de julio.



A nivel local, la divisa operó con franca tendencia declinante desde el inicio sin mostrar en ningún momento de la rueda una reacción que detuviera el ajuste negativo.



Los máximos se anotaron a poco de iniciada la sesión en los $ 17,63, el mismo registro del final previo. Luego, la oferta comenzó a hacerse sentir con cierta intensidad provocando una rápida caída de la cotización que con puntuales altibajos perforó el piso de los $ 17,62 y tocó mínimos en los $ 17,54 en los minutos finales. El volumen total cayó un 10% a u$s 607 millones.



En el mercado informal, en tanto, el blue cerró estable a $ 18,03, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" restó ayer diez centavos a $ 17,60.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 313 millones, casi el 60% fue en "roll-over" de noviembre a $ 17,86 a diciembre a $ 18,229 con una tasa del 24,3%TNA. El plazo más largo negociado fue enero, que cerró a $18,615 con una tasa implícita de 25,35%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron ayer u$s 311 millones hasta los u$s 52.121 millones.