La semana próxima se definiría el futuro del frigorífico equino de Gualeguay

Lo informó el secretario general del Sindicato de la Carne, Aldo Díaz, quien dijo que el Gobierno provincial se comprometió a otorgar un subsidio a los trabajadores para paliar su situación.



"El 10 de octubre hay una asamblea de accionistas y se va a definir cuál va a ser el destino del frigorífico. Se va a determinar si se nombra un nuevo directorio, si se mantiene el que está o si vuelve el que estuvo a cargo de la planta hasta abril del año pasado. Se verá si lo van a vender, a alquilar", indicó Díaz.



Dijo que "son 110 aproximadamente los trabajadores con quienes las deudas siguen corriendo porque nunca se les notificó si están suspendidos, de vacaciones o cuál es su situación. En este marco, la deuda se sigue a cumulando y calculo que hoy será de alrededor de 60 mil pesos por trabajador".



Luego el sindicalista recordó que "el frigorífico está parado desde hace cinco meses, no funciona, no hay producción" y agregó: "Las puertas de la planta están cerrada, sólo hay un grupo de trabajadores cuidando las instalaciones".



Consultado por APF sobre la decisión del Gobierno de intervenir para dar solución a la situación, Aldo Díaz respondió: "El Gobierno provincial se comprometió a otorgar un subsidio total de 300 mil pesos a los trabajadores que están sin trabajar".



"Esta gestión fue impulsada por el sindicato. Le hicimos el planteo al Intendente (Federico Bogdan), que hace unas semanas le llevó esta propuesta al Gobernador (Gustavo Bordet), que se comprometió a dar ese monto a los trabajadores, aunque todavía no llegó".