El dólar bajó tres centavos: cerró en $ 17,80

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa anotó su primera baja en ocho ruedas, al ceder a $ 17,52 (- ocho centavos). Se trató de un fenómeno "infrecuente" considerando la proximidad del cierre de mes, momento en el cual suele incrementarse el tipo de cambio por la demanda de empresas y bancos para cumplir con sus obligaciones de pago.



Por su parte, el BCRA fijó la cotización de referencia promedio a $ 17,56 (Comunicación 3.500) pero, sobre el cierre y faltando cinco minutos, una oferta de u$s 50 millones apareció en pantalla a $ 17,50, que prácticamente no tuvo contraparte. Es por ello que el Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 17,49.



Durante la rueda, la divisa sufrió el embate de de los ingresos desde el exterior. La oferta de dólares, en este sentido, estuvo muy activa desde el inicio de la rueda generando otra corrección del tipo de cambio en un escenario en el que las órdenes de venta abastecieron con fluidez todos los pedidos de compra anotados en el mercado.



"La oferta de bancos por liquidación de préstamos del exterior y de algunos inversores superó ampliamente la demanda, más teniendo en cuenta los comentarios del Banco Central en relación a una posible intervención por excesos del precio de la divisa", destacó Fernando Izzo.



Mientras tanto, la inversión en pesos sigue siendo atractiva para los operadores del mercado financiero ya que sigue inalterable el mercado secundario de Lebac sigue pagando las mismas tasas de interés que el jueves, colocando a 20 días a 27%TNA y a 266 días a 27,35%TNA.



Los valores anotados a poco de comenzada la jornada en torno a los $ 17,59, se transformaron en los máximosen un rango que no pudo sostenerse demasiado tiempo debido a la fuerza de las ventas de divisas en el mercado. Los precios se fueron acomodando en un sendero descendente que en los momentos de mayor presión vendedora les hizo tocar mínimos en los $ 17,51. En tanto, El volumen total operado en cambios fue de 575 millones de dólares. El volumen operado cayó levemente a u$s 575 millones.



"La necesidad de finiquitar operaciones que tienen vencimiento en el final de septiembre puede alterar un poco el escenario de relativa debilidad visto en esa rueda pero al mismo tiempo, el remanente de ingresos que quedan pendientes por las colocaciones externas seguramente servirán para equilibrar la ecuación cambiara en un nivel no muy lejano del alcanzado hoy", destacaron desde PR Corredores de Cambio.



Por su parte, el blue perdió dos centavos a $ 17,97, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" ascendió tres centavos a $ 17,60.



El mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 810 millones, el 55% fue en "roll-over" de septiembre a $ 17,485 a octubre a $ 17,82 con una tasa del 22,6%TNA. El precio más largo fue diciembre a $ 18,4000, que cerró con una tasa de 20,2%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron el miércoles u$s 83 millones a u$s 50.888 millones, respecto al día hábil anterior. (Ambito)