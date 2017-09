El dólar cayó cuatro centavos y cerró a $17,34

Con récord de volumen operado, el dólar sumó este jueves su octava caída consecutiva al ceder cuatro centavos a $ 17,34, a su menor valor en casi dos meses. De esta manera, el billete perdió 26 centavos desde el lunes 4 de septiembre.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa descendió siete centavos a $ 17,02, su mínimo en casi ocho semanas, y sumó su cuarta baja en fila, en una jornada en la que el volumen trepó un 33% al récord de u$s 639 millones.



Por su parte, el Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista por debajo de los $ 17, a $ 16,99 vendedor, para la transferencia



Operadores indicaron que la divisa registró un nuevo importante retroceso producto de la presión ejercida por el significativo ingreso de fondos desde el exterior en una jornada con intensa actividad. En este sentido, los precios retrocedieron desde máximos en los $ 17,07 registrados en la apertura de la sesión hasta mínimos en los $ 17,02 que se anotaron en la última media hora de operaciones. La resistencia de la demanda no pudo sostener la cotización del dólar que se acercó al piso de los $ 17.



"El fenómeno bajista del dólar parece realimentarse por el continuo ingreso de fondos destinados al armado de carteras de inversión en pesos potenciando un proceso de apreciación de la moneda local que se transforma en un factor autónomo para generar un círculo virtuoso de final imprevisible", destacó el analista Gustavo Quintana.



Desde ABC Mercado de Cambios, indicaron que la baja de la divisa se produce en momentos en que es "muy tentadora" la inversión en pesos de acuerdo a los instrumentos que existen en el mercado financiero local para hacer negocios dadas las tasas que se obtienen en "call money" (27,5%TNA) y mercado secundario de Lebac en corto a 28%TNA por 6 días y a 244 días a 27,3%TNA.



En el segmento informal, a su vez, el blue subió dos centavos a $ 17,86, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" desciende diez centavos a $ 17,02 y el dólar Bolsa pierde doce centavos a $ 17,03.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 965 millones, más del 40% fue para el mes de septiembre a $ 17,165 con una tasa de 23,50%TNA. También para octubre se pactaron otro casi 20% a $ 17,5100 con una tasa de 23,77%TNA. El plazo más largo operado fue marzo, que cerró a $ 19,065 con una tasa implícita de 22,51%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 70 millones a u$s 50.972 millones, respecto al día hábil anterior.