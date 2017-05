"Quizás cortó un muerto y luego nos tajeó", dijo víctima de atacante del bisturí

Paraná Dramático relato de una víctima de la joven que fue al boliche con un bisturí

Sociedad Joven que atacó con un bisturí en un boliche permanece internada

Otra de las víctimas de la agresora del bisturí radicó la denuncia en los Tribunales de Paraná. La joven tiene un corte en la zona derecha del abdomen, el que si bien no es profundo, tiene 15 centímetros de largo y demandó 12 puntos de sutura."Fui a un recital, cuando sentí un corte, me vi la mano llena de sangre y sospeché que era una herida grave porque anteriormente, había visto en el baño a otra chica con un tajo importante en el brazo", rememoró la víctima a, advirtió.La víctima es una de las tres personas que resultaron lesionadas por la atacante del bisturí este fin de semana en el boliche bailable de calle Güemes 1396, en la zona del Puerto de Paraná.Uno de ellos es un hombre de 30 años que presentó un corte en el antebrazo derecho y debieron realizarle cinco puntos de sutura. La otra denunciante es una mujer, la cual permanece convaleciente. Además habría otros dos chicos más, de los cuales aún no trascendieron mayores datos.Más adelante, lamentó que el episodio se haya registrado en el local que visita asiduamente. "Porque fue donde vamos siempre, es como una gran familia, uno nunca va a pensar que alguien va a un recital con un bisturí, y menos a cortarte", subrayó.Según los últimos datos, las víctimas de la atacante del bisturí, se unirán en una acción judicial por lesiones graves contra ella. Mientras, se aguardan los resultados de los informes psiquiátricos que se le practicaron a los fines de evaluar si es o no imputable.